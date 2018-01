Programatorii cu studii medii, scutiţi de impozitul pe salariu

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ( MCSI) a anunţat că programatorii cu studii medii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior vor fi scutiţi de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018.

Măsura vizează aproximativ 15.000 de programatori. Cei care vor să beneficieze de această scutire trebuie să facă dovada înscrierii în învăţământul superior. Până în prezent, erau scutiţi de impozitul de venitul salarial doar absolvenţii de studii superioare.

Reprezentanţii MCSI susţin că această măsură este prevăzută în programul de guvernare şi că este menită să contribuie la creşterea ponderii sectorului IT&C în PIB la 10% până în 2020. De asemenea, ordinul sprijină atingerea indicatorilor de ţară privind ponderea absolvenţilor de facultate în totalul populaţiei din România.

Conform unui studiu al Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi Software, publicat în decmbrie 2017, industria IT din România şi-a dublat veniturile în 6 ani, ajungând o piaţă ce valorează aproximativ 5 miliarde de euro. Numărul companiilor din IT la nivel naţional a crescut, în perioada 2011 – 2016, de la 9.823 la 14.339 şi se estimează că va depăşi 17.000, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT dublându-se în ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro. În perioada 2011 – 2016, s-au înregistrat, practic, cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic, în contextul în care segmentul IT deţine o pondere din ce în ce mai crescută în economia naţională, depăşind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB. În cele 14.339 firme înregistrate în anul 2016 lucrau peste 100.000 de angajaţi, numărul acestora crescând cu 75% în ultimii şase ani.