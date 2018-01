Program special de Centenar la Şcoala Gimnazială din Borşa

Articol scris in Educaţie

De fiecare dată când ne deplasăm în comuna Borşa, trecem şi pragul Şcolii Gimnaziale din vecinătatea Primăriei, de unde plecăm cu impresii dintre cele mai bune. Nu ne referim neapărat la ordinea şi curăţenia din incintă (multe unităţi de învăţământ de la oraş pot lua exemplul lor!), ci, mai ales, la calitatea procesului instructiv-educativ.

Cum am intrat în holul şcolii am remarcat fotografiile legate de Centenarul Unirii. Conducerea unităţii, în frunte cu directorul Ciprian Varga, profesor de istorie, deci un profesionist în materie, a iniţiat, pe anul 2018, Programul „Centenar”. Periodic au loc diferite activităţi educative cu cei 140 de elevi, din care 60 studiază în clasele V-VIII. Am vizitat şi noi Cabinetul de istorie, dedicat acestui eveniment, unde am avut prilejul de a asista la o adevărată lecţie de patriotism. Fotografii şi planşe peste tot, volume de istorie şi cărţi-documente, panouri imense cu date concrete şi imagini relevante pentru evenimentul din 1918.

Şcoala Gimnazială din Borşa se află printre puţinele unităţi de învăţământ din judeţul Cluj care au un muzeu propriu. Şi încă ce muzeu! Am vizitat şi noi acest spaţiu de cultură şi artă şi avem numai cuvinte de laudă la adresa cadrelor didactice de aici. Muzeul are două mari colecţii, în două săli diferite: Istorie-Etnografie şi Religioase. L-am întrebat pe directorul Ciprian Varga cam câte obiecte (adică exponate) are. Nici dânsul nu putea da cifre exacte, însă credem că sunt nu sute, ci mii de dovezi ale istoriei şi tradiţiilor populare de pe Valea Borşei.

Chiar în această perioadă este deschisă expoziţia „Borşani la Unire”, unde am găsit documente şi fotografii inedite referitoare la acest moment istoric important al poporului nostru. Elevii claselor V-VIII acolo ţin lecţiile de istorie, în faţa panourilor expuse. E normal ca în aceste condiţii copiii să dobândească mai multe cunoştinţe decât cele oferite de manual. Profesorii de specialitate organizează în acel spaţiu adevărate lecţii demonstative, de unde elevii pleacă acasă cu multe noutăţi privind Marea Unire de la Alba Iulia. Dar, la Şcoala Gimnazială, şi pe coridoarele şi holurile interioare găsim poze şi articole inspirate din acea perioadă. Un Program „Centenar” ce se derulează tot anul, până la 1 Decembrie 2018.

Directorul Ciprian Varga ne-a declarat că se află într-o fază avansată Monografia comunei Borşa, o apariţie editorială aşteptată în pragul Centenarului Unirii, când se doreşte o lansare festivă, aşa cum se cuvine în astfel de momente sărbătoreşti. Tot de la dânsul am mai aflat că au intenţia de a reboteza şcoala, poate chiar cu denumirea „Carol I”, dar în această privinţă încă nu s-a luat o hotărâre. Important e că, împreună cu Primăria comunei (primar Mariana Secară), se caută soluţii pentru marcarea evenimentului istoric şi prin această iniţiativă.

Acţiuni educative deosebit de importante în procesul de învăţământ din cadrul Şcolii Gimnaziale Borşa.

SZEKELY Csaba