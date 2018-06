Program de Training în Siguranță Cibernetică, derulat de Tetarom S.A

În contextul recentei recepționări de către forul administrativ județean a celor patru imobile construite în cadrul proiectului cu finanțare europeană de extindere a Parcului Industrial Tetarom I, proiectul va putea trece într-o altă etapă, și mai aplicată, aceea a cursurilor și laboratoarelor de training complet. În prezent, programul de training este operațional, funcționând online și bucurându-se de un real succes. De îndată însă ce imobilele vor fi date în exploatare, acesta va trece în etapa activităților practice, de laborator.

„Este, iată, unul dintre primele beneficii majore ale finalizării și recepției acestor clădiri ultramoderne pe care le-am construit cu bani europeni. În curând, acest program de training ultra-specializat, unic la nivel mondial, va putea să funcționeze și pe componenta aplicată, astfel încât cunoștințele acumulate să poată fi puse în practică. Dincolo de avantajele atragerii de noi investitori în acest domeniu cu o valoare adăugată mare, Clujul își consolidează statutul de pol de creștere-dezvoltare în domeniul IT. De altfel, o pregătire cât mai avansată a informaticienilor constituie un aspect esențial pentru ceea ce înseamnă modelul de business actual și modalitățile optime de protejare a acestuia” a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Fiind pe deplin funcțională, platforma de training poate fi accesată pe site-ul oficial www.ctf365.com, unde toți cei interesați își pot crea un cont în baza căruia utilizatorul să își dezvolte competențele în securitate cibernetică. Până în acest moment, peste 37.000 de utilizatori unici au accesat această platformă, unde au avut de rezolvat nu mai puțin de 834.278 de exerciții care au constat în identificarea unor erori preprogramate în cadrul unor modele de servere. Aceștia au avut sarcina de a raporta erorile depistate într-un interval de timp cât mai scurt, evaluarea finală bazându-se atât pe nivelurile de dificultate parcurse cât și pe timpul petrecut în cadrul acestora. După parcurgerea simulărilor online, cei interesați vor putea continua programul de training printr-o pregătire fizică în cadrul laboratorului, în vederea identificării dificultăților întâmpinate și rezolvării lor alături de personal specializat. La final, ei vor primi o diplomă și o acreditare de „specialist în siguranță cibernetică”. Ideea inițierii acestui program de training specializat a avut la bază rezultatele unei cercetări în domeniu realizate la nivel mondial și care a reliefat existența unui deficit de circa 1,5 milioane de specialiști în siguranță cibernetică. Lansat în toamna anului trecut în cadrul Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS, programul urmărește o curiculă ce permite pregătirea specialiștilor în siguranță cibernetică de la nivel de începător, la nivel avansat. Platforma de training on-line are deja girul universității Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) din S.U.A., a dezvoltatorului de servicii de securitate Kaspersky și a operatorului de telefonie mobilă T-Mobile. În acest moment, se află în derulare faza de implementare a acestui curs ca modul obligatoriu în pregătirea specialiștilor în siguranță cibernetică din universități, universitățile pilot selecționate pentru acest program fiind Universitatea Tehnică din Cluj și M.I.T. din SUA.