Program de screening privind factorii de risc pentru bolile cardiovasculare

Articol scris in Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, marţi, introducerea, la sfârşitul anului, a unui program de screening privind factorii de risc pentru bolile cardiovasculare. Programul va avea o valoare de 25 de milioane de euro şi o durată de cinci ani, informează AGERPRES.

„Porgramul se va desfăşura în cabinetele medicilor de familie care vor fi plătiţi pentru asta. Cardiologii vor lua parte la acest program de screening. Va începe spre sfârşitul anului, este într-o singură etapă, lucrăm la el, l-am accesat”, a explicat Sorina Pintea.

Potrivit ministrului Sănătății, deşi a existat o reducere a bugetului pentru programul de acţiuni prioritare, la rectificare vor fi alocaţi banii necesari.

Preşedintele Societăţii Române de Cardiologie, Dragoş Vinereanu, a declarat că aproximativ 45.000 de persoane sunt diagnosticate în fiecare an cu insuficienţă cardiacă. Potrivit medicului, mortalitatea în România din cauza problemelor cardiovasculare este de 60%. „Dacă este să comparăm cu cancerul, în România mortalitatea prin boli cardiovasculare este de trei ori mai mare decât cea provocată de cancer. (…) Doar Bulgaria mai este la acelaşi nivel cu noi. (…) Peste 560.000 de pacienţi, adică circa 4,7% din populaţia de peste 35 de ani, are diagnosticul de insuficienţă cardiacă. În plus, sunt mulţi alţi pacienţi care nu sunt depistaţi încă. Circa 45.000 de persoane sunt diagnosticate în fiecare an cu insuficienţă cardiacă. Cinci cazuri noi pe oră”, a precizat Vinereanu.

Expertul în politici de sănătate Adrian Pană a explicat că insuficienţa cardiacă reprezintă una dintre principalele probleme de sănătate publică din România, atât prin numărul mare al persoanelor afectate anual, cât şi prin impactul devastator în speranţa de viaţă şi scăderea calităţii vieţii pentru aceşti pacienţi. Potrivit acestuia, după vârsta de 50 de ani, numărul de cazuri noi de insuficienţă cardiacă creşte exponenţial până la vârsta de 85 ani. „În fiecare oră se internează în spitalele din România în medie 12 pacienţi cu insuficienţă cardiacă, mai mulţi bărbaţi şi mai multe persoane din mediul rural”, a spus Pană.