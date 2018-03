Program de recrutare la MOL

Articol scris in ECONOMIE

Grupul MOL a deschis procedura de depunere a candidaturilor pentru cea de-a 11-a ediție a programului de recrutare profesională Growww 2018, care oferă tinerilor oportunitatea de a-și începe cariera într-una din cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est. Grupul pune la dispoziție 180 de posturi în domeniile inginerie, comercial, IT, dar și științe sociale și ale naturii. Candidații cu experiență profesională de maxim un an pot să solicite un post în Austria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Ungaria, Italia, Pakistan, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Acest program are durata de un an oferă candidaţilor posibilitatea de a descoperi din interior modul de funcționare a tuturor diviziilor grupului. Fiecare participant va fi asistat de un mentor care îl va îndruma profesional, ajutându-l să se adapteze mediului de lucru dinamic și cosmopolit. De la lansarea sa, în 2007, peste 2000 de persoane din întreaga lume au fost recrutate în cadrul programului, iar la finalizarea fiecărei ediţii, o mare parte a candidaţilor şi-au continuat cariera în cadrul grupului. În 2017, aproape 90% dintre candidaţi au rămas în companie. Mai multe informații sunt disponibile la adresa https://molromania.ro/ro/cariera/growww