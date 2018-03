Profesori psihopedagogi clujeni, perfecționați în Spania

Articol scris in Educaţie

O echipă de profesori psihopedagogi din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Dej a participat recent, în Valencia, Spania, la un curs de formare profesională în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicării, în cadrul proiectului Erasmus „Valorificarea competențelor digitale și a activităților nonformale/outdoor în școala specială”.

Organizat de Esmovia Training and Mobility – organizație europeană acreditată pentru a oferi cursuri de formare pentru profesori din spațiul european -, cursul „ICT for teaching and learning” s-a derulat în limba engleză și a constat în activități de utilizare a rețelelor sociale și a diferitelor instrumente utilizate în munca cu computerele și diferitele device-uri. Certificarea competențelor profesorilor a fost atestată prin certificate de participare și documentul Europass Mobility.

Proiectul Erasmus „Valorificarea competențelor digitale și a activităților nonformale/outdoor în școala specială” vizează „dezvoltarea competențelor lingvistice și de exprimare într-o limbă de circulație internațională, facilitarea accesului la schimburi de bune practici educaționale între diferite sisteme de învățământ din spațiul european și reorganizarea inovativă a secvențelor didactice – strategii didactice creative, instrumente TIC, activități nonformale și outdoor centrate pe nevoile de dezvoltare a elevilor”. Pentru atingerea acestor obiective, în perioada următoare, alți șase profesori din școală vor participa la cursuri de formare în Grecia, Portugalia și Italia – informează Consiliul Județean Cluj, sub autoritatea căruia funcționează Școala Gimnazială Specială Dej.