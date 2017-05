Prof. univ. dr. Gail Kligman – Doctor Honoris Causa al UBB

Articol scris in Educaţie

Doamnei prof. univ. dr. Gail Kligman, de la University of California at Los Angeles, îi va fi decernat titlul de Doctor Honoris Causa al UBB în cadrul unei ceremonii care va avea loc joi, 25 mai, de la ora 11:00, în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai (Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, et. 2).

Titlul este acordat în urma propunerii formulate de reprezentanţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială. Laudatio va fi prezentată de conf. univ. dr. Marius Lazăr (membru al Departamentului de Sociologie).

Profesor universitar la Departamentul de Sociologie al Universităţii din California at Los Angeles (UCLA) şi Associate Vice-Provost la International Institute din cadrul aceleiaşi universităţi, dr. Gail Kligman a avut, de-a lungul ultimelor decenii, o contribuţie deosebită la cercetarea realităţilor sociale din România, dar şi în consolidarea sociologiei şi antropologiei sociale ca programe academice ale universităţii clujene.

M. T.