Prof. univ. dr. Agostino Borromeo, oaspete de onoare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă

Aula Mare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş Bolyai” (UBB) a găzduit, joi, „Consfătuirile Doctoranzilor sub tutela îndrumătorilor de doctorat”.

La eveniment au luat parte preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, părintele prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, ÎPS Andrei Andreicuţ, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, părintele prof. univ. dr. Vasile Stanciu, cadre didactice ale instituţiei de învăţământ teologic, studenţi.

Evenimentul a fost deschis de conferinţă cu tema „Arhivele Catolice Eclesiale ca site-uri memoriale ale Bisericii Romei“, susţinută de prof. univ. dr. Agostino Borromeo de la Universitatea „La Sapienza” din Roma, specialist în istoria Bisericii şi istoria Inchiziţiei.

Preşedintele Senatului UBB, părintele profesor Ioan Chirilă, a făcut o prezentare a distinsului oaspete italian, evidenţiind contribuţiile sale majore ca istoric, personalitate prestigioasă a Universităţii „La Sapienza” din Roma, coordonator în organizarea Simpozionului internaţional despre Inchiziţie, de la Vatican (28 -31 octombrie 1998), după deschiderea, pentru studiu, a Arhivelor Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, precum şi în calitatea de Guvernator general al Ordinului ecvestru al Sfântului Mormânt din Ierusalim, între 2008 şi 2017. „Profesorul Agostino Borromeo provine dintr-o familie aristocratică italiană, cu o îndelungată istorie. Din tinereţe s-a implicat în activitatea educativă a tinerilor. (…) A lucrat cu Suveranii Pontifi de la Vatican, în mod special cu Papa Benedict al XVI-lea, a avut o activitate prodigioasă ca preşedinte al Institutului Italian pentru Studii Iberice”, a punctat preşedintele Senatului UBB.

Profesorul Agostino Borromeo a făcut, pe parcursul unei ore, o amplă prezentare a modului în care au fost stânse valoroase documente, timp de secole, constituind, apoi, temelia Arhivelor Catolice Eclesiale. Multă vreme, arhivele Vaticanului au fost accesibile doar prelaţilor catolici şi abia în 1881 s-a permis şi anumitor savanţi şi teologi să le cerceteze. Referindu-se la Arhivele Secrete ale Vaticanului, profesorul Agostino Borromeo a specificat că este vorba numai de un „grup de arhive”, fondat de Papa Paul al V-lea în 1611, cu documente referitoare la familiile papale, cardinali şi prelaţii Curiei. „Este evident că, pentru istorici, ele reprezintă o preţioasă mină de informaţii”, a spus istoricul italian.

El a punctat, în context, importanţa salvării arhivelor Conciliului din Trento (n.r. desfăşurat între 1545 şi 1563, pentru clarificarea problemelor apărute odată cu Reforma protestantă) şi a Conciliilor I şi II Vatican. Profesorul Borromeo a insistat asupra rolului familiei Barberini în păstrarea unor documente originale valoroase din timpul pontificaului lui Urban al VIII-lea (1623-1644), adăugând că Arhivele Istorice Diocezane din Milano deţin 5.208 volume care au fost publicate între 1971 şi 1984. Aceste volume conţin, printre altele, şi valoroase informaţii despre episcopatele lui Bartolomeo Capra (1415-1433) şi Bartolomeo Romili (1847-1859). Istoricul italian a relevat, totodată, importanţa arhivelor monastice şi a făcut, în conferinţă, interesante referiri la Ignaţiu de Loyola, Gerolamo Domenech, controversatele rituri chineze (Nicolas Standaert), la Matteo Ricci, la Dioceza din Cambrai, precum şi la „Or San Michele” – co-fraternitatea din Florenţa pentru care au creat opere de artă artiştii Ghiberti, Donatello şi Verrocchio.

„Sunt foarte onorat şi flatat pentru că am fost invitat la Universitatea din Cluj, foarte cunoscută în Europa, mai ales în Italia. Universitatea „La Sapienza” din Roma are strânse legături academice cu UBB, mai ales cu departamentul de istorie. Sunt încântat că am avut prilejul, pentru prima dată, să mă adresez tinerilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. Este un mare privilegiu să vorbesc în faţa unui public atât de numeros. În ce priveşte interesul dumneavoastră major privitor la o posibilă vizită a Papei Francisc, în acest an, în România, trebuie să vă spun că şi credincioşii şi prelaţii catolici cred că, în 2018, condiţiile pentru acest eveniment vor putea să se realizeze. Opinia publică catolică are buna percepţie că fraţii noştri ortodocşi sunt cei mai aproape de noi şi că lucrurile care ne unesc sunt mult mai numeroase decât cele care ne separă. Iar o posibilă vizită a Suveranului Pontif în România va ajuta la fixarea unui itinerar mai rapid spre o comuniune viitoare”, a declarat, pentru cotidianul „Făclia”, prof. univ. dr. Agostino Borromeo.

La rândul său, preşedintele Senatului UBB, părintele profesor Ioan Chirilă, a subliniat „încercarea constantă a UBB de aprofundare a procesului de internaţionalizare”.

„În urmă cu aproape 100 de ani, profesorul Vasile Pârvan, spunea, în discursul inaugural al Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, că datoria vieţii noastre este Universitatea. Am asumat şi noi această idee, iar în perioada de pregătire, apoi în 2019 de deplină aniversare a 100 de ani de învăţământ românesc la Cluj, vom întări această dimensiune internaţională a UBB. În această perioadă se vor desfăşura numeroase conferinţe de acest gen. Universitatea este o scenă a dialogului cultural, a întâlnirilor interetnice, interconfesionale. Aşa se face că profesorul Agostino Borromeo de la Universitatea „La Sapienza”, instituţie de stat unde se studiază istoria Creştinismului, istoria Bisericii, a susţinut o foarte interesantă conferinţă la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Ne dorim ca doctoranzii noştri care au audiat conferinţa să aibă şansa de a studia documente de arhivă de la Vatican”, a spus, pentru cotidianul „Făclia” preşedintele Senatului UBB.

Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, ÎPS Andrei Andreicuţ, a reliefat importanţa întâlnirilor interconfesionale. Înaltpreasfinţitul Andrei consideră că „mai importantă este însă legătura sufletească ce se crează între oamneii care cred în Hristos şi care vor să schimbe lumea în bine”.

Programul „Consfătuirilor Doctoranzilor sub tutela îndrumătorilor de doctorat” a inclus, totodată, lansarea site-ului Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca (arhim. prof. dr. Teofil Tia şi colaboratorii); comunicarea privind activitatea ştiinţifică, drepturile şi îndatoririle doctoranzilor (pr. prof. dr. Ioan Chirilă – Preşedintele Senatului UBB); comunicarea privind organizarea de sesiuni ştiinţifice şi granturile doctorale (pr. conf. dr. Gabriel-Viorel Gârdan); lansarea Revistei electronice a Şcolii Doctorale (lect. univ. dr. Nicolae Turcan).

Carmen FĂRCAŞIU