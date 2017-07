Produs de Cluj, pentru prima dată în capitala Banatului

• Cea de-a 69-a ediţie a Târgului se va desfăşura la Timişoara •

Pe lângă destinaţiile deja obişnuite unde caravana ,,Produs de Cluj” poposeşte an de an, 2017 a adăugat două noi locaţii unde tradiţiile şi valorile locale se îmbină cu distracţia şi voia bună, Sibiu şi Timişoara.

Astfel, după succesul de care s-a bucurat târgul ,,Produs de Cluj” la finele săptămânii trecute, la Sibiu, urmează rândul Timişoarei, să ia parte în perioada 14-16 iulie 2017, în parcarea complexului comercial Shopping City Timişoara, la evenimentele special organizate cu acest prilej, informează reprezentanţii administraţiei judeţene, prin intermediul unui comunicat de presă. ,,În contextul în care prezenţa noastră în Timişoara, viitoare capitală europeană a culturii, este o premieră, putem afirma cu toată convingerea că suntem mai mult decât pregătiţi să facem faţă unui public exigent atât prin calitatea exponatelor cât şi prin unicitatea spectacolelor şi organizarea impecabilă. Ne dorim să arătăm timişorenilor, şi nu numai, valorile atemporale şi inestimabile ale României, aducând toate cele bune de la Cluj”, afirmă, în documentul menţionat, preşedintele CJ, Alin Tişe.

Potrivit acestuia, târgul Produs de Cluj la Timişoara va reuni circa 60 de expozanţi, mici fermieri producători de uleiuri presate la rece, slănină, cârnaţi, caş şi brânză de oaie, dulceţuri, sucuri, prăjituri şi ciocolată, preparate ca la mama acasă, dar şi articole de artizanat realizate de meşterii populari clujeni şi de invitaţii speciali din Timiş. „Astfel, vizitatorii vor avea la dispoziţie costume populare din întreaga zonă etnofolclorică a Transilvaniei, bijuterii realizate manual, produse din lavandă, dar şi obiecte decorative sculptate în lemn. Caravana «Produs de Cluj» mai aduce la Timişoara gândurile şi trăirile bunilor şi străbunilor noştri, dar şi pe cele ale contemporanilor, povestite de voci de aur şi acompaniate de cei mai buni ceteraşi de la Cluj. Pentru cei mici sunt pregătie evenimente dedicate, respectiv un atelier de sculptură în fructe şi legume, un spectacol de magie, precum şi cel mai frumos parc de distracţii din Transilvania”, se mai arată în comunicatul de presă.

Precizăm că, la sfârşitul săptămânii trecute, târgul „Produs de Cluj” a fost organizat, în premieră, la Sibiu, evenimentul bucurându-se de un real succes. Astfel, zeci de mii de amatori de produse tradiţionale, obiecte de artizanat şi muzică populară au participat la târgul de la Sibiu, organizat de Asociaţia Produs de Cluj – entitate care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj. Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Shopping City Sibiu şi Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, instituţie de cultură subordonată forului administrativ judeţean clujean.

