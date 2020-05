PRO România Cluj critică declarațiile politicienilor liberali pe tema școlii online

Articol scris in POLITICA

PRO România Cluj condamnă modul în care politicienii liberali locali dezinformează opinia publică cu privire la situația elevilor din Cluj. Reacția liderilor clujeni ai Pro România vine după ce deputatul Cristina Burciu a declarat că ”școala românească a făcut față cu brio pandemiei noului coronavirus”, în condițiile în care aproximativ 4000 de elevi clujeni nu au avut acces la școala online, conform datelor ISJ Cluj.

”Constatăm cu dezamăgire că domna deputat Burciu a ales să urmeze linia de partid, continuând seria dezinformărilor liberale cu privire la școala online, după ce și doamna Monica Anisie, ministrul Educației, a comunicat un număr de elevi care nu ar fi avut acces la școala online de aproape patru ori mai mic decât arată unele studii. Ne-am așteptat la responsabilitate și onestitate, pentru a putea apoi căuta soluții pentru elevii afectați, dar se pare că liberalii prezintă informații trunchiate”, atrage atenția Dan Canta, lider PRO România Cluj. „Stimați politicieni liberali, concentrați-vă pe guvernare și veniți cu soluții pragmatice și eficiente pentru școala românească! Nu vom permite ca iresponsabilitatea și amatorismul care vă caracterizează să mutileze destinele unei generații de elevi. Decontul pentru declarații mincinoase va veni oricum, pentru voi, la următoarele alegeri”, mai transmite acesta.

„Din păcate, atât populația, cât și noi, cadrele didactice, am asistat la o ”bâlbâială” continuă din partea guvernanților. Măsurile luate au fost incoerente și prost sau tardiv comunicate. Nu s-au găsit metode și mijloace pentru a contribui la adaptarea părinților, a cadrelor didactice și cu atât mai puțin a elevilor, la noua situație. În marile orașe s-au găsit mijloace tehnice și materiale adecvate pentru a organiza școala online, dar în mediul rural sau în orașele mici, nu. Nici copiii și nici unii profesori nu au avut tablete, telefoane și internet. Iar unii profesori nu au avut nici măcar pregătirea tehnică necesară pentru a susține aceste cursuri online. Consider că am asistat la un eșec în ceea ce privește gestionarea acestui final de an școlar”, declară Dorina Arion, profesor de limba și literatura română, membru al PRO România Turda.