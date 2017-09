Priorități ale învățământului preuniversitar clujean, anunțate pentru noul an școlar

Articol scris in EVENIMENT

Atragerea de tineri bine pregătiți către profesia didactică, sprijinirea profesorilor în procesul de adaptare la noile programe de gimnaziu, asigurarea unui învățământ de calitate pentru categorii specifice de elevi, cu accent pe dezvoltarea învățământului din rural, dar și proiecte care să „aducă părinții mai aproape de școală” – sunt cateva dintre „liniile importante de dezvoltare ale învățământului preuniversitar clujean, în jurul cărora vor fi proiectate măsuri specifice”, anunțate de inspectorul școlar general Valentin Cuibus, pentru anul școlar 2017-2018.

”Ne bucurăm că și în acest an județul Cluj a reușit, prin rezultatele elevilor și profesorilor săi la examene, să ocupe un loc fruntaș în topurile naționale. Procentele promovabilității la Cluj au fost îmbucurătoare din nou, dar au oferit și semnalul direcțiilor de urmat în construirea planului de măsuri pentru noul an școlar. (…) Un sistem mai bun nu se construiește peste noapte și, mai ales, nu se construiește fără analize sincere și fără o echipă ce vizează aceleași obiective. Astfel, dincolo de activitățile curente pe care ni le propunem constant pentru a crea în școala clujeană un mediu al confortului intelectual (deopotrivă pentru elevi și profesori), am fixat cinci linii importante de dezvoltare în jurul cărora vor fi proiectate măsuri specifice” – a anunțat Cuibus, în mesajul de început de an școlar adresat profesorilor, elevilor și părinților.

Potrivit șefului IȘJ Cluj, prima provocare a acestui an este dată de nevoia de sprijinire a profesorilor în procesul de adaptare la noile programe de gimnaziu. ”Pe de o parte, ne propunem organizarea unor întâlniri metodice zonale cu inspectorii și profesorii metodiști pentru prelucrarea elementelor de noutate pe fiecare specialitate în parte. Mai mult decât atât, în linia deciziei conducerii IȘJ de câțiva ani, continuăm parteneriatul învățător – profesor la trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a – nu doar pentru a face adaptarea mai ușoară pentru elev, ci și pentru a găsi coerența între practicile predării la clasele primare și cele ale noilor programe de gimnaziu” – a transmis Cuibus.

O altă linie de dezvoltare a sistemului de învățământ clujean anunțată vizează atragerea de personal didactic de calitate, sens în care IȘJ Cluj „își propune să atragă tineri bine pregătiți către profesia didactică”. „Prin Gala Excelenței Clujene, am inițiat, de anul trecut, o categorie de premiere a celor care au obținut note foarte bune la prima lor participare la examenul național pentru ocuparea posturilor didactice şi vom continua să gândim măsuri ce să le facă mai uşoară inserţia în sistem – le vor fi dedicate în continuare cursuri de formare pentru pregătirea examenului de definitivat, respectiv întâlniri și inspecții periodice într-un program de mentorat judeţean. De asemenea, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj urmărește asigurarea unui învățământ de calitate pentru categorii specifice de elevi, căci a gândi strategic un învățământ diferențiat este o prioritate managerială. Accesul la o educație după nevoile fiecăruia nu vizează doar învățământul de excelență, cel special sau chiar cel desfășurat în condiții deosebite (în spitale, în secțiile de oncologie, de exemplu). Suntem atenți, în ultimii ani, în mod particular, la dezvoltarea învățământului în mediul rural. Educația timpurie din mediul rural este garanția unei comunități așezate – strategic, chiar un pas de bază spre reducerea abandonului școlar de mai târziu – și nu va înceta să reprezinte o direcție de dezvoltare anuală pentru IȘJ Cluj” – a anunțat Cuibus.

Referindu-se la necesitatea unei bune relații cu societatea/ comunitatea în care unitățile de învățământ își desfășoară activitatea, „tocmai în virtutea rolului școlii de a forma cetățeanul de mâine”, șeful IȘJ Cluj a adresat, prin intermediul aceluiași mesaj, mulțumiri autorităților publice locale responsabile de dotarea materială a unităţilor sau de întreținerea spațiilor școlare, dar și de contribuirea cu fonduri suplimentare la recompensarea elevilor și a cadrelor didactice de performanţă. Totodată, a anunțat continuarea colaborării cu primăriile din județ pentru a îmbunătăți infrastructura școlară, a identifica noi spații pentru cursuri și pentru activități extrașcolare, dar și pentru a gândi sisteme paralele de recompensare a performanței prin intermediul bugetelor locale.

În aceeași direcție, a deschiderii reale a școlii către comunitate, inspectorul școlar general Valentin Cuibus a invitat părinții clujeni să fie „parteneri implicați, interesați de evoluția constantă a copiilor și de sfaturile de dezvoltare pe care le oferă profesorul”. „La nivel local, prin conducerea fiecărei unități va fi implementat un plan pilot de acțiuni care să aducă părintele mai aproape de școală și de obiectivele generale pe care le agreează pentru copilul său, împreună cu profesorul-diriginte. De la a fixa împreună cadrul de progres pentru fiecare elev, până la a-i urmări constant evoluția, părintele și profesorul trebuie să se constituie într-o echipă imbatabilă care, întemeiată pe respectul reciproc, să garanteze respectul elevilor pentru școală și educație” – a transmis Cuibus, părinților.

În același mesaj, șeful IȘJ Cluj și-a exprimat speranța ca învățământul clujean să fie la înălțime și în acest an școlar, „și, dacă se poate, să devină mai mult decât un loc de muncă sau un mediu de școlarizare: un spațiu în care educația se definește prin provocarea de a construi o comunitate corectă, bazată pe interese și preocupări comune”.

M. TRIPON