Primarul de la Floreşti: „Noul Plan Urbanistic General este aproape finalizat”

În ultimii 10 ani, localitatea Floreşti a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Într-un interviu acordat ziarului Făclia de Cluj, Horia Şulea, primarul celei mai mari comune din România, atrage atenţia că lucrurile nu se opresc aici: municipalitatea are planuri şi proiecte pentru educaţie, sport şi infrastructură. Mai mult, noul Plan Urbanistic General este aproape finalizat, şi se aşteaptă doar traseul viitoarei şosele urbane, urmând ca în curând să intre în dezbatere publică.

Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă, în momentul de faţă, floreştenii?

Horia Şulea: Avem probleme legate de civilizaţie… coşuri de gunoi sparte. La fiecare sfârşit de săptămână sau început de săptămână nouă ne trezim cu câte 20-30 de coşuri de gunoi sparte, nu ştiu din ce motiv. Acum trei ani am inaugurat un parc de picnic superb, cu 72 de mese, cu loc pentru grătar şi tot ceea ce trebuie încât oamenii să îşi petreacă în mod civilizat timpul liber. Din nefericire, a mai rămas o singură masă, restul au fost distruse. Sunt elemente antisociale numeric puţine, dar de anul trecut, în momentul în care am dat în folosinţă sistemul de supraveghere video pe domeniul public al comunei Floreşti, o bună parte au fost identificaţi, suntem prin instanţă cu ei.

Banii trebuiesc recuperaţi, pentru că nu mi se pare normal ca banul public să fie batjocorit de o minoritate nereprezentantivă şi nespecifică comunităţii floreştene.

De asemenea, am avut o mare decepţie în ce priveşte şoseaua de legătură pe partea de sud, a fost o investiţie pe care mi-am dorit-o din tot sufletul şi am făcut toate eforturile la vremea respectivă să asigurăm finanţarea şi tot ce trebuie pentru realizarea acestei investiţii. Din nefericire, se pare că n-am picat pe firma potrivită… care după doi ani de la demararea lucrărilor ne-a sesizat că nu mai poate să lucreze datorită faptului că preţurile la materii prime, materiale şi manoperă au crescut, cu toate că prin contract preţul era unul fix, asumat de către ofertant pe parcursul a doi ani. Vom relua procedura în ceea ce priveşte această investiţie. Clar se va realiza pe alte principii, astfel încât să nu mă mai lovesc de birocraţia statului român şi de nesimţirea unor firme care vin la licitaţie doar în speranţa că îşi asigură nişte lucrări în timp. Nu stăm după aceste firme, motiv pentru care în momentul în care am reziliat contractul cu acea firmă am făcut şi o adresă către SICAP şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel încât acea firmă să nu mai aibă şansa să participe la licitaţii şi să mai creeze probleme şi altor unităţi administrativ teritoriale.

Noul Plan Urbanistic General, în dezbatere

Reporter: Unii reclamă un urbanism „haotic” în Floreşti. Ce s-a făcut şi ce se face în acest sens?

Horia Şulea: Pot să vă spun că din 2012, de când sunt primar al comunei Floreşti, am impus reguli clare în urbanism, iar dacă ne plimbăm prin Floreşti, veţi vedea delimitările privind altă gândire şi alt concept referitor la urbanism. Faptul că unii îşi fac o temă de căpătâi din chestiunea aceasta sau politică, asta e! A fost o moştenire pe care eu trebuie să o gestionez şi s-o integrez în ceea ce priveşte viitorul în viziunea mea, ca şi dezvoltare a comunei Floreşti. Noul Plan Urbanistic General este aproape finalizat, aşteptăm doar traseul viitoarei şosele urbane, autostrăzii urbane, astfel încât să o prindem în Planul Urbanistic General şi va fi lansat curând spre dezbatere publică. Este la modă să vorbeşti mult fără să spui nimic, noi vorbim mai puţin şi facem. Uitaţi-vă ce frumos se dezvoltă zona din imediata apropiere a limitei administrative cu municipiul Cluj-Napoca, cum s-a dezvoltat zona străzii Stadionului sau zona străzii Someşului, cum se dezvoltă cartierul Cetatea Fetei, cu instituţie şcolară, grădiniţă, creşă, sau ce s-a intâmplat în zona Primăriei. Celor care vorbesc mult fără să spună nimic le recomand să îşi măture trotuarul din faţa imobilului unde locuiesc, sa îşi planteze două sau trei flori şi după aceea mai povestim.

Reporter: Sunt probleme cu deşeurile?

Horia Şulea: Avem o problemă legată de deşeurile menajere, în sensul că o bună parte din locuitorii din Floreşti nu au avut bunăvoinţa să îşi facă acele contracte şi să îşi plătească serviciile prestate. Poliţia Locală îi are în vizor pe toţi, iar încet încet vom face astfel încât să recuperăm sumele pe care comuna Floreşti din bani publici le-a plătit pentru aceste servicii. Pot să vă spun că sunt undeva în jur de patru milioane de lei care trebuiesc recuperaţi. De la populaţie, de la acei locuitori ai comunei Floreşti care – o parte dintre – aparţin acelei categorie care vorbesc mult şi nu spun nimic şi uită să îşi plătească obligaţiile civice. Nu mi se pare normal ca unii să plătească şi alţii să nu plătească, nu e normal ca unii să investească în a-şi construi acele ghene de gunoi, iar alţii să meargă la blocul vecin să îşi depună deşeurile menajere. Într-adevăr probleme cu deşeurile menajere vor apărea, şi vă atenţionez că vor apărea, legate de legislaţia privind colectarea selectivă. Am avut trei puncte de colectare selectivă care din nefericire, nu mai există în Floreşti începând de ieri (n.red joi, 28 iunie a.c.). N-aş putea să vă spun de ce firma Sigurec şi-a ridicat punctele, dar vom lua legătura cu dânşii. Colectarea selectivă funcţiona relativ bine în Floreşti. Din câte am citit eu, oarecum, colectarea selectivă devine un soi de monopol al statului şi aici mi se pare un aspect nelalocul lui, pentru că ştim bine că această colectare selectivă la nivel de administraţie publică locală, atâta timp cât tu nu ai la îndemână infrastructura necesară, va fi o chestiune imposibilă. Vedem ce urmează. În ce priveşte serviciile de salubritate, suntem tot aşa, pe un soi de interimat, reluăm din şase în şase luni câte o selecţie de oferte, având în vedere faptul că până acum am avut cinci licitaţii pe SICAP la care nu s-a prezentat nicio firmă de colectare a deşeurilor. Am luat legătura cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului astfel încât să încercăm să reluăm procedura de achiziţie publică pentru a demara acea procedură de concesionare a lucrărilor de ridicare a deşeurilor menajere din Floreşti. Ultima dată ne-a fost anulată licitaţia de către cei de la SICAP, având în vedere că s-a schimbat o parte din legislaţia în ce priveşte ridicarea deşeurilor menajere. Nu avem probleme.

Planuri pentru educaţie şi sport

Reporter: Cum stă Floreştiul la capitolul atragere de fonduri europene şi investiţii?

Horia Şulea: Legat de fondurile europene, astăzi avem în derulare trei proiecte în valoare de 5.700.000 eure, toate. Din nefericire, se pare că axele prin care să se poată accesa fonduri europene astăzi, aproape că nu există. Se pare că la nivelul Ministerului Fondurilor Europene e o latenţă vegetativă care durează de aproximativ un an. Dar nu am stat şi am înceract să atragem fonduri guvernamentale în condiţiile date. Pe fonduri guvernamentale am dat ordin de începere a lucrărilor pentru modernizarea străzii Eroilor, având o cofinanţare de la Ministerul Dezvoltării pentru modernizarea acestei străzi. Mai avem la Compania Naţională de Investiţii proiectul viitorului Centru Cultural, tot aşa într-o relaţie cu Compania Naţională de Investiţii, sper ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările la construcţia unui stadion cu toate ccle necesare, inclusiv nocturnă. Avem lucrări licitate şi neîncepute, este vorba despre sala de sport de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai” şi tribuna de la Baza sportivă de pe strada Stadionului. Tot aşa, la Compania Naţională de Investiţii avem în evaluare un parc sportiv. În schimb, am avut o mare decepţie, o licitaţie publică pentru realitarea unui parc de joacă. La prima licitaţie din nefericire nu s-a prezentat nimeni. Îmi pun întrebarea de ce nu se mai prezintă nimeni la licitaţii şi cred că singurul răspuns ar fi lipsa forţei de muncă şi posibilitatea celor care ar fi în măsură să facă aceste lucrări să asigure rezerva forţei de muncă…În toamnă, vom inaugura creşa din Cetatea Fetei şi instituţia şcolară din Cetatea Fetei. Este o investiţie care se derulează de aproximativ trei ani. Este vorba de o şcoală model care satisface pretenţiile anului 2019. Tot în acest sens am demarat discuţiile deja cu domnul Liviu Neag de la CTP, astfel încât odată cu începerea anului şcolar să putem să asigurăm transportul elevilor spre acea instituţie şcolară. Ca perspectivă, îmi doresc ca în primăvară să demarăm lucrările pentru încă o şcoală şi încă o grădiniţă.

La capitolul „realizări”, mai menţionez că administraţia publică din Floreşti a reuuşit să construiască un drum pe partea de nord care la început a fost luat în derâdere, iar astăzi îşi demonstrează utilitatea. Noi vrem să continuăm şi să facem acel drum pe partea de sud în condiţiile în care statul român nu prea face nimic. Nu fac referire la actualul sau fostul guvern, fac referire la statul la modul general. Noi nu ne lăudăm cu nimic, dar aici modernizarea unui drum nu e acelaşi lucru cu modernizarea unuia dintr-o localitate urbană unde utilităţile sunt introduse, noi trebuie să începem de la trei metri din pământ, cu canalizări, gaze, iluminat, cu tot înseamnă utilităţi. Unii se plâng că trotuarele în Floreşti sunt înguste. Da, sunt zone unde sunt înguste, sunt zone în care sunt normale. Este o altă moştenire care trebuie gestionată, dar atâta timp cât proprietatea privată este apărată prin Constituţie, noi nu putem să încălcăm legea, Unde am avut posibilitatea şi avem şansa să facem ceva… ca niciodată până acum, am demarat şi proceduri de expropiere în interes public. Aceste proceduri de expropriere normal că nu sunt nişte proceduri care să fie agreate de către populaţie, dar per ansamblu, trebuie ca din poziţia de administrator să faci astfel încât, măcar acolo unde ai şansa să creezi condiţii de normalitate, acestea să devină o realitate.

Reporter: Sunt locuri în grădiniţele din Floreşti, se vor mai construi altele?

Horia Şulea: În ce priveşte locurile în grădiniţe, astăzi suntem la capacitate şi avem promisiunea să ne mai accepte încă o grupă de grădiniţă la cea de pe strada Ioan Rusu. Se mai pune problema înfiinţării încă unei grupe, moment în care solicitările, zic eu, la nivel de grupă mică sunt acoperite. Oricum, am în plan ca la primăvară să pornesc construcţia noii grădiniţe şi a noii şcoli La ora actuală avem mai multe grădiniţe de stat funcţionale în Floreşti. Este vorba despre grădiniţa de pe strada Ioan Rusu, cu un număr de 300 de locuri, cea de pe strada Horia, cu 360 de locuri, grădiniţa de pe strada Avram Iancu, cu doar trei grupe şi undeva în jur de 75 de locuri şi mai avem grădiniţa din Satu Luna de Sus, unde nu avem solicitări la nivelul capacităţii. Mai este de asemenea, grădiniţa din Cetatea Fetei, cu 400 de locuri.

Străzi din Floreşti pe care se lucrează

Reporter: Care sunt şantierele Floreştiului, în acest moment, unde se lucrează?

Horia Şulea: Astăzi se lucrează pe strada Uruşagului, Cătănii, Porii, Carpaţi, sunt ultimele străzi care urmează să fie modernizate în Floreşti, asta având în vedere faptul că la sfârşitul anului 2017 nu exista o stradă neasfaltată, dar odată cu creşterea intravilanului, apar străzi nemodernizate. Începând de anul trecut am promovat un proiect de hotărâre în Consiliul Local în care condiţia principală este ca investitorul să modernizeze străzile şi să le predea domeniului public modernizate.

Reporter: Veţi candida pentru un nou mandat la Primăria Floreşti?

Horia Şulea: Voi candida pentru simplul fapt că floreştenii doresc acest lucru. În 2016 pot să vă spun că am avut două zile de campanie, pentru că eram şi sunt conştient de faptul că oricât de multă campanie ai face dacă lumea te doreşte, există şansă, dacă lumea nu te vrea, oricâtă campanie ai face, şansele se dimininuează. Că unii mă înjură şi vorbesc urât la adresa mea…da, sigur sunt oameni care trăiesc prin asta. În altă ordine de idei, eu nu contest, opoziţia politică funcţionează, doar că opinia mea e că o opoziţie este aceea care vine din partea unor oameni care au demonstrat, la rândul lor, că au făcut ceva în viaţa lor privată în primul rând, pentru ei, şi apoi să vii cu lucruri concrete, nu cu poveşti. M-am născut aici, am crescut în Floreşti, am venit în Floreşti în administraţie la un moment de maximă nemulţumire, asta însemnând anul 2008, când am prins acea poziţie de viceprimar. Din 2012 cei care au un ochi să vadă şi minte să judece, îşi dau seama de ce a făcut Horia Şulea în Floreşti. De înjurători nu duc lipsă, ba chiar mă bucur, pentru că omul care nu are contestatari, nu există. Doar cel care face ceva poate să aibă contestatari, cel care nu face nimic nu poate fi contestat.

Interviu realizat de Anca M. Colibăşanu

Foto Anca Colibăşanu