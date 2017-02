Primarul Clujului schimbă agenda Comitetului European al Regiunilor

Articol scris in EVENIMENT

Plecat din fruntea guvernului în urma amplelor manifestări de stradă din 2012, d-nul Boc susţine că în 2017, „protestul românilor faţă de deciziile Guvernului este privit cu admiraţie”

Primarul Emil Boc a participat miercuri, la Bruxelles, la Conferinţa “Investing in Europe: building a coalition of smart cities & regions towards a third industrial revolution”, organizată de Comitetul European al Regiunilor şi Comisia Europeană, anunţă primarul Clujului pe pagina sa de socializare, precizând că prezentarea Clujului a avut loc în cadrul secţiunii “How to build smart cities and regions: case studies from Europe”.

„În aceeaşi secţiune a Conferinţei au mai făcut prezentări dl. Ahmed Aboutaleb, primarul orasului Rotterdam, Etienne Schneider, vicepremier şi ministrul Economiei, Luxemburg, Xavier Bertrand, preşedintele Hauts-de-France Region, Arantza Tapia, Minister for Economic Development and Infrastructure, Basque Government”, subliniază edilul, amintind că municipiul Cluj-Napoca va organiza în luna iunie 2017 pentru prima dată în Europa de Est Conferinţa Uniunii Europene Open Innovation 2.0.

Locul ocupat pe eşichierul politic schimbă percepţia evenimentelor

Deşi nu era pe agenda evenimentului menţionat, primarul Boc a ţinut să precizeze, tot pe pagina sa de socialiare, că „protestul românilor faţă de deciziile Guvernului este privit cu admiraţie şi respect în Comitetul European al Regiunilor (Grupul PPE).

„Am fost invitat de către Grupul Partidului Popular European din Comitetul European al Regiunilor să prezint situaţia politică din Romania şi să răspund la întrebările adresate. Cu respect faţă de România şi cetăţenii ei, am prezentat deciziile unui guvern iresponsabil care a scos în stradă sute de mii de români. Un guvern care, prin deciziile sale, a afectat lupta împotriva corupţiei şi i-a sfidat pe români. Una a promis în campania electorală, altceva a încercat să promoveze după ce a câştigat alegerile. Şi într-o manieră sfidătoare şi profund neconstituţională”, a scris primarul Clujului.

Dacă la acea dată, presa internaţională relata că „protestatarii care demonstrează împotriva măsurilor de austeritate” – BBC – respectiv că „protestele din ultimele zile sunt cele mai serioase de când preşedintele Băsescu a venit la putere, în 2004. Sunt rezultatul frustrării faţă de tăierile salariilor bugetarilor, reducerea ajutoarelor sociale, creşterea impozitelor, clientelismul din instituţiile de stat şi corupţia larg răspândită” – arăta The New York Times – actualul primar Emil Boc a ţinut să precizeze la Bruxelles că Romania are o stare economică bună şi investiţiile sunt în siguranţă.„Am avut plăcerea să constat în intervenţiile aleşilor locali şi regionali din Uniunea Europeană respectul şi admiraţia acestora faţă de poporul român, pentru modul extrem de hotărât prin care a apărat şi apăra valorile democraţiei şi ale statului de drept”, a mai spus d-nul Boc.

Adriana STUPAR