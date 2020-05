Primăria Frata modernizează școlile în timpul pandemiei

Bunii gospodari găsesc de lucru și în timpul pandemiei, respectând cu strictețe regulile de protejare împotriva acestui nenorocit virus căruia încă omenirea nu-i găsește leacul.

Un exemplu suficient de grăitor a fost demarat de Primăria comunei Frata, care, în lipsa elevilor în spațiile de învățământ din școlile gimnaziale din Frata și Soporu de Câmpie, au trecut la igienizarea și modernizarea celor două unități de învățământ în care sunt cuprinși un număr de peste 400 de elevi.

Din scurtul dialog telefonic avut, ieri, cu primarul viguroasei comune din Câmpia Transilvaniei, domnul Vasile Trif, am reținut faptul că administrația de aici a chibzuit că este mult mai bine să investească în modernizarea acestor imobile acum, nu în vacanța de vară când meseriașii sunt angrenați pe alte șantiere. Cu măști și distanțare fizică impusă, zugravi, zidari și instalatori au reușit să primenească frumos sălile de curs de la parterul și etajul unității de învățământ din Frata, unde s-au terminat lucrările de reparat exterior, zugrăvit – igienizat, s-au refăcut grupurile sociale prin finisaj cu gresie și faianță și s-au montat boilere care asigură apă caldă permanentă.

Prin această investiție, finanțată de la bugetul local, completează primarul Vasile Trif, am racordat școala la rețeaua de canalizare a localității și acum se fixează ultimii mp de dale pe trotuarele de acces. Ba mai mult, completează șeful administrației locale, pentru buna desfășurare a învățământului online, avem sponsor pentru 10 tablete ce vor fi oferite elevilor din familii nevoiașe, iar comuna are rețea WIFI și internet care este benefic atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

Atât primarul cât și directorul coordonator al școlilor, prof. Teodor Bara, ne-au asigurat că școala are o altă ținută care îi va bucura pe elevii din Frata și Bercheșu când se vor întoarce în spațiile de învățământ. În același proces de modernizare se situează și clădirea școlii cu clasele l – Vlll din Soporu de Câmpie, în al cărei program de modernizare, aprobat de Primărie și Consiliul local Frata, pe lângă reparații la corpul clădirii, zugrăveli, refacerea și modernizarea grupurilor sociale și schimbarea parchetului din sălile de clasă, se termină și împrejmuirea școlii. Aicea este a doua surpriză plăcută pentru elevii Soporului, după terminarea Bazei sportive sintetice, dotată și cu nocturnă, unde elevii își desfășoară orele de sport din programa școlară și practică fotbal, volei, handbal și baschet în oricare zi a săptămânii. Și acest cochet obiectiv sportiv a fost finanțat tot de la bugetul local al Primăriei.

Dumitru VATAU