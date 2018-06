Primăria Floreşti a contractat un alt credit pentru drumul de ocolire sud

Primăria comunei Floreşti a contractat un alt credit bancar pentru a putea realiza proiectul privind drumul de ocolire din partea sudică a localităţii. Primarul Horia Şulea a declarat pentru Făclia că a fost nevoie de acest demers doarece creditul contractat de primărie în urmă cu doi ani de la CEC Bank a fost pierdut pe motiv că în cei doi ani de graţie prevăzuţi în contract nu s-a folosit niciun leu.

Primarul Horia Şulea anunţa în urmă cu doi ani că administraţia din Floreşti a contractat de la CEC Bank un credit de 47.672.339,40 lei, în vederea finanţării obiectivelor de investiţii de interes local, în special a drumului de ocolire sud a localităţii. Creditul a fost obţinut cu o dobândă de 0,3 la sută şi o perioadă de graţie de doi ani. “Mă bucur că oferta este una cu o dobândă extrem de mică. Extrem de puţine unităţi administrative se pot lăuda cu o asemenea dobândă de sub 1%, iată, chiar sub 0,5%. De altfel, comuna Floreşti este percepută ca fiind o unitate extrem de solvabilă, cu potenţial şi care dă dovadă de seriozitate în derularea contractelor asumate. Revenind la licitaţia în sine, aceasta se referă la Servicii de acordare credit bancar revolving în valoare de maxim 47.672.339,40 lei, în vederea finanţării obiectivelor de investiţii de interes local. Este vorba de o linie de finanţare ce va fi folosită la realizarea Drumului de Ocolire pe partea de SUD, precum şi la alte investiţii publice. Bineînţeles, toate acestea pe lângă investiţiile suportate din fonduri europene sau fonduri de la bugetul local. Este un instrument modern, care va greva bugetul anual al comunei cu mult sub nivelul maxim legal de 30%.

Din păcate, iată, suntem nevoiţi ca la acest proiect să ne descurcăm pe cont propriu, fără nici un ajutor. Vorbim de un proiect cu o importanţă nu doar locală sau regională ci chiar şi naţională, fiind vorba totuşi de o rută alternativă la calea de comunicaţie cu Occidentul a României. Este o investiţie de aproximativ 27-30 milioane lei, o sumă considerabilă pentru o comună sau chiar un oraş, care nu putea fi suportată altfel decât printr-un credit”, spunea în urmă cu doi ani primarul comunei Floreşti, Horia Petru Şulea.

La doi ani după acel anunţ, mai exact la sfârşitul lunii mai a.c., primarul Horia Şulea a venit în faţa consilierilor locali cu un proiect de hotărâre pentru contractarea unui alt credit rambursabil. Este vorba de 44.315.871 lei pe o perioadă de 12 ani în vederea realizării proiectului privind drumul de ocolire sud dar şi a altor investiţii ce vizează modernizarea unor străzi.

Primarul Horia Şulea spune că demersul de a contracta un alt credit a venit după ce contractul pentru finanţarea obţinută de la CEC Bank în 2016 a încetat întrucât în perioada de graţie de doi ani nu s-a tras nimic din acel credit. Şulea spune că în urma licitaţiei organizată recent pentru obţinerea finanţării rambursabile de 44.315.871 lei s-a semnat un contract în acest sens cu BCR, dobânda anuală fiind de 0,6 la sută+ROBOR .Cât priveşte centura de sud a localităţii Floreşti, proiect în care mii de oameni îşi pun mari speranţe pentru a scăpa de coşmarul traficului, Şulea spune că până acum s-au folosit resurse financiare doar din bugetul local şi de aceea nu s-a apelat la creditul contractat de la CEC Bank. Edilul a menţionat că până în prezent, proiectul este realizat în proporţie de 5-10 la sută, precizând că, potrivit contractului cu antreprenorul, centura va trebui finalizată până în aprilie 2019.

C.P.