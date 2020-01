Primăria Cluj-Napoca îşi explică bugetul

Reprezentanţii primăriei clujene susţin că diferenţa dintre bugetul municipiului Oradea şi cel al municipiului Cluj-Napoca se datorează pe de o parte faptului că oraşul reşedinţă a judeţului Bihor are în subordine mai multe spitale iar pe de altă parte a contractat câteva zeci de milioane de euro îmrumuturi.

„Având în vedere articolele apărute în presă care vizează comparațiile între bugetele municipiilor Cluj-Napoca și Oradea, precizăm faptul că diferențele de buget se datorează cel puțin următoarelor: a) există o diferență la bugetul municipiului Oradea de 70,17 milioane euro (335,3 milioane lei) care se datorează bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii. Oradea are în subordine Spitalul Clinic Judetean și Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, iar Primăria Cluj-Napoca unul singur, anume Spitalul municipal „Clujana”. În consecință, există o diferență la bugetul municipiului Oradea de 87,69 milioane euro (419 milioane lei) care se datorează veniturilor proprii pe care le au spitalele (prin contractele încheiate prin CAS spre exemplu); b) Față de municipiul Cluj-Napoca, în cazul mun. Oradea se adaugă în plus 43,28 milioane euro pentru că există împrumuturi contractate. Diferența la bugetul general, numai pe aceste două componente – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și împrumuturi – este de 113,45 milioane euro’’, a arătat primăria Cluj-Napoca. Totodată, reprezentanţii administraţiei clujene menţionează că bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este mai mare cu 111 milioane euro. „Din bugetul local, veniturile proprii la bugetul municipiului Cluj-Napoca sunt la nivelul de 853 milioane lei pentru anul 2020, iar Cotele defalcate din impozitul pe venit, 606 milioane lei. Municipiul Oradea are cuprinse în proiectul de buget pentru anul curent venituri proprii de 482,9 milioane lei, respectiv un nivel de 236,5 milioane lei în cazul cotelor defalcate din impozitul pe venit.

Potrivit proiectului de buget lansat în dezbatere publică, municipalitatea clujeană va avea la dispoziţie în acets an 1.688.301.000 le, cu 8,31% mai mare decât anul trecut.

Din aceastã sumã, 1.321.048.269 lei constituie bugetul local, iar 1.012.889.00 lei vor fi alocaţi pentru cheltuieli de funcţionare şi 675.412.000 lei pentru dezvoltare.

Municipiul bihorean va avea la dispoziție în 2020 o sumă de 1.805.387.720 lei. Reprezentanţii municipalităţii orădene susţin că bugetul din acest an este mai mare cu 30% față de anul trecut. Acesta va fi repartizat astfel: 57% la secțiunea funcționare și 43% (785 milioane lei) în investiții. C.P.