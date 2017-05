Primăria cere bani grei pentru chiria teraselor de pe Eroilor

Ca să închiriezi spaţiul pentru o terasă, trebuie să dispui de suma echivalentă preţului unei garsoniere. Unde mai punem şi faptul că municipalitatea, pe lângă faptul că nu oferă nimic, mai impune şi o sumedenie de restricţii. Interdicţia de a monta instalaţii de sonorizare – este una dintre acestea.

Municipalitatea a demarat procedura de licitaţie în vederea închirierii teraselor care vor fi amplasate pe Bulevardul Eroilor, în zona pietonală. Termenul limită de depunere a ofertelor este 19 mai, dată la care se va desfăşura şi licitaţia. Potrivit anunţului postat pe site-ul municipalităţii, administraţia locală pune la dispoziţie trei terase cu destinaţia de alimentaţie publică – una în suprafaţă de 15,8 metri pătraţi şi alte două de câte 16 metri pătraţi. Deşi singura utilitate existentă este curentul electric, primăria vrea să obţină o chirie de cel puţin 42 de lei lunar pe metrul pătrat, după cum se arată în fişa de date anexată anunţului. De asemenea, pe lângă garanţia de participare la licitaţie – de 150 de lei, pentru oricare dintre spaţii – la semnarea contractului, locatorul are obligaţia să constituie o garanţie pentru fiecare spaţiu, echivalentă chiriei pentru 180 de zile, ceea ce, la preţul minim ar presupune 120.960 de lei, adică aproape 27.000 de euro.

Potrivit contractului-cadru, ataşat anunţului, primăria are o singură obligaţie – să pună la dispoziţia locatorului spaţiul destinat amplasării terasei. În schimb, cel care va închiria „bucata” de trotuar pe care va fi amplasată terasa este obligat să execute investiţiile şi reparaţiile necesare amenajării spaţiului, pe cheltuiala proprie, fără pretenţii de compensare a chiriei şi fără restituirea banilor investiţi la încetarea contractului, inclusiv în cazul rezilierii unilaterale din partea locatorului.

De asemenea, potrivit caietului de sarcini, agenţii economici care vor închiria terasele au obligaţia de a dota spaţiile destinate amplasării teraselor cu mobilier urban, conform condiţiilor cerute de municipalitate. Astfel, un agent economic va putea avea un singur set de mobilier (scaune, mese şi umbrele). Este permisă aşezarea doar a meselor şi scaunelor, fiind interzisă amplasarea de mobilier de grădină, respectiv bănci pliante. Terasele trebuie să fie delimitate prin două rânduri de piatră cubică, în pavaj, fără a fi permise delimitări prin jardiniere, ghivece, paravane sau folii. De asemenea, nu este permisă aşezarea covoarelor sau a altor materiale plastice şi nici a podelelor pe care se va aşeza mobilierul. Mai mult, în perimetrul teraselor nu este permisă amplasarea mobilierului pentru servire, respectiv a barului şi a chiuvetelor, nici a automatelor de vânzare şi nici a frigiderelor.

Dar cea mai drastică interdicţie, ţinând cont de faptul că o terasă trebuie să fie un spaţiu de relaxare şi de petrecere plăcută a timpului, este cea legată de imposibilitatea de amplasare a instalaţiilor de sonorizare. „Sunt strict interzise instalaţiile de sonorizare în spaţiul public al bulevardului”, se arată în caietul de sarcini. Cu alte cuvinte, vom sta la cafea, suc, bere, sau alte licori fără a beneficia de atmosfera dată de muzică.

În ceea ce priveşte aspectul mobilierului, acesta trebuie să fie „unitar şi adaptat prin calitate vecinătăţii”. Potrivit caietului de sarcini, nu se acceptă mobilier turnat integral din material plastic. Umbrelele trebuie să aibă aceeaşi formă, pe un perimetru pătrat, fără să depăşească limitele zonei marcate în pavaj. De asemenea, materialul umbrelelor trebuie să fie într-o singură culoare, din pânză sau cel mult din material impermeabil – în una dintre culorile alese din paletarul specific pus la dispoziţie. Mai mult, umbrelele pot acoperi cel mult 75% din suprafaţa fiecărei terase. Mobilierul poate fi aşezat începând cu ora 8, însă deoarece orarul de funcţionare a teraselor încă nu a fost stabilit, nu se ştie până la ce oră va fi voie să stăm pe terasele din centrul Clujului.

În ceea ce priveşte criteriile de atribuire, acestea au în vedere „valoarea celei mai mari oferte”, cu menţiunea că valoarea minimă ce poate fi ofertată este de 42 de lei lunar pe metrul pătrat. Printre criterii se numără şi distanţa de la grupul social până la terasă – nu mai departe de 100 de metri faţă de aceasta. Grupul social trebuie să fie dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe. Dacă grupul social este proprietatea ofertantului, punctajul se primeşte în cuantum de 100 la sută, în timp ce dacă grupul social este închiriat sau în administraţie, punctajul se înjumătăţeşte. De asemenea, în cazul în care ofertantul deţine în proprietate sau are în chirie un imobil în perimetrul bulevardului Eroilor, se punctează distanţa de la terasă până la imobil, fără a depăşi 100 de metri. Totodată, dacă ofertantul este proprietarul imobilului, punctajul este acordat în cuantum de 100 la sută, iar dacă imobilul este închiriat punctajul se înjumătăţeşte.

Precizăm că durata de închiriere a teraselor va fi de trei ani, fără posibilitatea de prelungire.

