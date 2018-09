Prima zăpadă din acest an în județul Cluj

Articol scris in EVENIMENT

Prima zăpadă din acest an în județul Cluj s-a înregistrat în această după amiază pe Vârful Vlădeasa. Potrivit meteorologilor, stratul de zăpadă depus în zona Stației meteo Vlădeasa măsoară aproximativ cinci centimetri iar temperatura a scăzut sub zero grade Celsius.

Prognoza meteo arată că vremea va fi rece pentru aceastã datã în toate regiunile. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 13 şi 19 de grade, iar cele minime între -2 şi 10 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali. Se va produce brumã, local în nord-vestul şi centrul teritoriului şi izolat în rest.