Prima platformă online a donatorilor de sânge a adunat, la Cluj, peste 800 de utilizatori

Articol scris in Sănătate

Prima platformă online din România a donatorilor de sânge activi a adunat, în circa o lună de funcţionare, peste 800 de persoane, în special tineri, care sunt dispuşi să doneze sânge atunci când e nevoie de grupa lor sanguină, informează AGERPRES.

Iniţiatorul aplicaţiei www.donez450.ro, Roxana Sălăgean, preşedinte al Asociaţiei Soft for Life, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că platforma nu este doar o bază de date cu cei care vor să doneze, ci şi una de educare şi de informare.

„Platforma are două componente: «comunitatea» donatorilor, care îşi creează cont în aplicaţie confirmând astfel că vor să primească notificări despre necesarul de sânge, şi partea dedicată centrelor de transfuzii, care pot vedea statistici pe grupele sanguine a celor înscrişi în aplicaţie şi vor putea trimite apeluri la donare sau mesaje informative. Notificările se trimit axate pe grupele de sânge de care este nevoie, astfel încât un utilizator va primi notificarea doar dacă aceasta se adresează grupei sanguine pe care şi-a setat-o. Suntem foarte bucuroşi că CRTS Cluj a avut deschiderea spre această iniţiativă de responsabilitate socială exclusiv clujeană şi că am găsit în OSM Cluj şi Lions Genesis Cluj-Napoca partenerii cu ajutorul cărora donez450 a ajuns la un nou nivel”, a menţionat Roxana Sălăgean. Ea a mai spus că ţinta pentru acest an e ca aplicaţia să adune 4.000 de utilizatori înscrişi.

Directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS) Cluj, Adriana Sime, a apreciat activitatea derulată în proiect şi a subliniat că platforma donez450.ro şi Registrul electronic al donatorilor de sânge şi componente sanguine sunt proiecte diferite.

“Proiectul donez450 a desfăşurat o prolifică activitate de promovare a donării, datorită căreia au avut loc mai multe sesiuni de donare a studenţilor şi nu numai. Au mai fost avocaţi, arhitecţi, jandarmi, pompieri. Una din modalităţile prin care s-a realizat promovarea este înfiinţarea aplicaţiei online Donez450.ro. Ţin să subliniez faptul că în presa recentă s-a strecurat o confuzie între aplicaţia Donez450.ro şi Registrul electronic al donatorilor de sânge şi componente sanguine, realizat de către Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie. Există diferenţă între aplicaţia donez450.ro şi registrul electronic al donatorilor, deoarece în timp ce aplicaţia Donez450.ro are ca bază de date informaţii introduse personal de către potenţiali donatori, registrul electronic al donatorilor reprezintă singura bază de date naţională, oficială, cuprinzând date oficiale ale donatorilor, prelucrate de centrele de transfuzie. Între cele două proiecte nu există transfer de date. Informaţiile cuprinse în registrul electronic sunt cu caracter confidenţial şi nu sunt divulgate”, a explicat Adriana Sime.

Preşedintele Lions Genesis Cluj-Napoca, Cristina Corpodean, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că platforma poate fi răspunsul la o problemă naţională. “Platforma donez450 poate fi răspunsul la o problemă strategică, naţională – lipsa de sânge în toate spitalele din România. Am pornit la drum cu o iniţiativă locală, clujeană, conturată încă de anul trecut, când clubul Lions Genesis Cluj-Napoca, împreună cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, au pus bazele acestei colaborări. Donarea de sânge este, la momentul de faţă un proces sinusoidal, tributar campaniilor punctuale organizate de diferite entităţi din sistemul de sănătate. Prin aplicaţia donez450 ne adresăm donatorilor activi din România, existenţi şi cu potenţial şi oferim suport în procesul de donare prin notificări prin e-mail şi prin sms, în funcţie de nevoile de sânge din centrele de donare”, a menţionat Cristina Corpodean.

Alexandru Sîrbu, reprezentantul Organizaţiei Studenţilor Medicinişti (OSM) Cluj, a afirmat că platforma este un exemplu care trebuie dezvoltat la nivel naţional. “Este o iniţiativă unică, a cărei realizare a durat circa un an, este un produs sută la sută clujean şi vrem să punem foarte bine la punct această platformă la Cluj, pentru a putea da un exemplu bun de funcţionare şi a-l lansa la nivel naţional”, a menţionat Sîrbu.