Preselecţii pentru noul sezon al emisiunii „Vedeta populară” !

Articol scris in CULTURA

Concursurile naţionale sunt în atenţia noastră şi sunt mai ales când în fazele finale sunt implicare şi forţe artistice clujene. Am să vă ofer doar un exemplu, nu de mult am scris şi am comentat prestaţia membrilor cvartetului vocal Ad Libitum Voices în finala X Factor.

Practic, toate genurile muzicale sunt în atenţia noastră, drept urmare, astăzi aveţi ocazia să citiţi preselecţia care va avea loc pentru tinerii aspiranţi la un loc în galeria interpreţilor de folclor.

Mai precis, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj îi invită pe toţi cei care iubesc folclorul românesc, sunt talentaţi, visează să devină celebri şi să cânte muzică populară pe marile scene, să participe la preselecţia pentru noul sezon al emisiunii „Vedeta populară”, care va avea loc sâmbătă, 3 februarie, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, între orele 11:00 – 18:00.

La preselecţie pot participa persoanele care au depăşit vârsta de 16 ani, tineri, maturi şi oameni în vârstă. Acestea trebuie să prezinte în faţa juriului două piese, o doină sau o baladă şi un cântec ritmat. La intrarea în sala de preselecţie, concurentul va avea asupra lui actul de identitate. De asemenea, va pregăti mai multe cântece din muzica populară cu specific zonal. Potrivit regulamentului postat pe site-ul Televiziunii Române, este permisă interpretarea atât cu acompaniament instrumental live – unul sau mai multe instrumente, cât şi pe negativ – pe suport CD, stick, sau chiar fără acompaniament. Totodată, la preselecţii, concurenţii vor primi întrebări legate de cunoaşterea domeniului „folclor” sau probe de improvizaţie la alegerea juriului.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj sprijină demersurile Televiziunii Române, în cadrul concursului naţional „Vedeta populară”. Concursul de talente, destinat interpreţilor amatori din folclorul românesc, prezentat de Iuliana Tudor, a debutat în toamna anului 2017 la TVR 1. Prima ediţie a concursului a fost câştigată de tânăra solistă de muzică populară Alexandra Chira, originară din comuna Plopiş, judeţul Sălaj, studentă la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca.

Demostene ŞOFRON