Premiile GOPO 2018. „Un pas în urma serafimilor” sau păcate ortodoxe aducătoare de… 9 Statuete!

Predicţiile făcute nu cu mult timp în urmă, s-au adeverit. Iar cele nouă Statuete GOPO primite, certifică un singur lucru, Un pas în urma serafimilor ar fi trebuit să fie propunerea României la mult râvnitele premii Oscar 2018. România a propus Fixeur şi aici s-a oprit totul.

Alta este situaţia cu filmul regizorului Daniel Sandu, Un pas în urma serafimilor, inspirat din realităţile seminariilor teologice ortodoxe din România. Nu trebuie uitat faptul că Daniel Sandu a fost elev seminarist ortodox, iar cele trăite live au fost materializate într-un film incomod ca temă, incomod pentru Biserica Ortodoxă mai ales. Nu voi intra în subiectul filmului, cert este că de câtva timp, scandalurile din sânul ortodoxiei româneşti fac rating pe toate canalele de televiziune, ca să nu mai vorbesc despre publicaţiile timpurilor pe care le trăim.

Un pas în urma serafimilor s-a bucurat de 15 nominalizări Gopo. Obţine nouă Statuete, toate la cele mai importante categorii : film, regizor, actor rol principal/Vlad Ivanov, scenariu/Daniel Sandu, imagine/George Dăscălescu, Premiul Asociaţiei Române a Operatorilor, actor rol secundar/Ali Amir, debut/Daniel Sandu, Tânără Speranţă/Ştefan Iancu. Pentru Daniel Sandu greul abia începe. A obţinut nouă premii Gopo, să vedem ce urmează şi cu ce urmări artistice.

6, 9 pe scara Richter, regizor Nae Caranfil, a intrat în cursa Gopo cu 8 nominalizări. A primit cinci premii – sunet, decoruri, muzică originală, machiaj & coafuri, costume, puţine faţă de speranţele echipei de realizatori. Pe aceeaşi linie a dezamăgirii aflându-se şi echipa realizatorilor mult lăudatului Fixeur, regia Adrian Sitaru, cu un singur Gopo – actriţă rol secundar/Diana Spătărescu – din 7 nominalizări. În fine, Ana, mon amour, regia Călin Peter Netzer, a intrat în cursă tot cu 7 nominalizări, pelicula fiind recompensată cu două premii, actriţă rol principal/Diana Cavallioti, respectiv montaj/Dana Budescu.

Rămân la Gopo pentru a aminti alţi laureaţi… Octav – regizor Serge Ioan Celebidachi – primeşte tot două Statuete, cei mai mulţi spectatori, plus Premiul Publicului, în timp ce Ghinionistul regizorului Iura Luncaşu, se bucură de Gopo pentru cele mai mari încasări şi tot un Premiul Publicului.

Ajung la secţiunea cel mai bun film documentar. Am vorbit despre şansele pe care le au trei titluri şi nu m-am înşelat. Între cele trei figura şi Planeta Petrila, regia Andrei Dăscălescu, peliculă ce obţine premiul cel mare.

A mai rămas o secţiune, Film European, în care Gopo s-a îndreptat spre Despre trup şi suflet (producţie Ungaria), în regia lui Enyedi Ildiko, peliculă nominalizată la Oscar, Ursul de Aur la Berlin, apoi European Film Award, plus alte 11 nominalizări în festivaluri importante.

Premiile individuale Gopo s-au îndreptat spre Vladimir Găitan şi George Mihăiţă (întreaga operă), Sanda Toma/actriţă şi Ion Marinescu/operator şi producător (întreaga activitate), Bujor T. Râpeanu/critic şi istoric de film – Premiul Special.

27 martie: zi aniversară, zi tristă

27 martie a fost să fie Ziua Mondială a Teatrului. A fost să fie şi ziua în care ne-am despărţit de actriţa Aimee Iacobescu. Şi tot 27 martie a fost să fie şi ziua Premiilor GOPO…

