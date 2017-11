Premii de prestigiu pentru Şcoala de Arte Cluj la Festivalul Internaţional de Folclor: „Cântecele Neamului” – Suceava, ed. a X-a!

Articol scris in CULTURA

„Anul cântului popular la Şcoala de Arte Cluj” s-a încheiat într-un mod cum nu se poate mai fericit, sâmbătă şi duminică, 11-12 noiembrie, prin prezenţa a unui adevărat „desant” al instituţiei clujene, la Suceava, cu ocazia desfăşurării ediţiei a X-a a Festivalului Internaţional de Folclor „Cântecele Neamului”. Evenimentul, de mare prestigiu, s-a bucurat de prezenţa – la cele două secţiuni, solişti vocali şi instrumentişti – a 35 de concurenţi, valoroşi, din România, Republica Moldova şi Ucraina a căror artă a fost sub „lupa” unui juriu compus din personalităţi de seamă: muzicologi, redactori muzicali şi manageri ai unor instituţii de profil din ţară şi străinătate. La capătul a două zile acerbe de competiţie, spre marea bucurie a clujenilor, Trofeul Festivalului Internaţional de Folclor „Cântecele Neamului” a revenit, la secţiunea solişti vocali, cursantei Simona Nicoleta Bădulescu (16 ani), anul II al clasei de canto muzică populară a Şcolii de Arte Cluj – expert Claudiu Ciotleuş. Totodată, şi la secţiunea instrumentişti clujenii au obţiunt un onorant loc II – prin Ioan Ovidiu Goia (21 ani) saxofon, clasa expert Petrică Pleşca. „Acest trofeu înseamnă pentru mine o nouă realizare – după locurile întâi obţinute la festivalurile de la Ineu, Mangalia, Timişoara – cu atât mai mult cu cât au fost prezenţi în concurs excelenţi concurenţi din ţară, din Republica Moldova şi Ucraina. Acesta e un moment important care mă determină să-mi continui cu şi mai multă ambiţie pregătirea. De-acum mă concentrez pe pregătirea a două piese şi, încet-încet, să ajung să mă pot prezenta cu cinste şi la Festivalul „Strugurele de Aur” de la Jidvei, viitorul meu obiectiv”, ne-a declarat, câştigătoarea trofeului, Simona Nicoleta Bădulescu. La rândul său, Ioan Ovidiu Goia ne-a declarat: „Acesta este unul din cele mai valoroase premii pe care le-am obţinut, după Premiul I la Festivalul Internaţional de la Cernăuţi, „Grădina cu flori multe” şi la cel de la Caransebeş, unde am obţinut Premiul Special Luţă Ioviţă al Festivalului-concurs „Luţă Ioviţă”. Distincţia de azi reprezintă o nouă confirmare a valorii mele actuale şi un imbold pentru a mă autoperfecţiona deoarece nu am de gând să mă opresc aici”.

Şi, pentru a sublinia respectul de care se bucură deja pe plan naţional Şcoala de Arte Cluj şi managerul său, dl. Vasile Corpodean, organizatorii festivalului au dorit ca un punct consistent, din spectacolul de gală, de duminică, să aparţină Ansamblului Folcloric „Vatră de Dor”, al Şcolii de Arte Cluj sub coordonarea muzicală a lui Iancu Pop, cea coregrafică fiind asigurată de Viorel Dragomir, iar coordonarea artistică de către directorul adjunct Marius Moldovan. Ca urmare, în sala arhiplină a Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, au fost aplaudate la scenă deschisă suitele de dansuri de pe Dealurile Clujului şi de pe Câmpia Someşană ale ansamblului instruit de Viorel Dragomir, precum şi piesele vocale cântate de Paula Lupo, Raluca Codori, Denisa Şaban, Cătălin Lazăr, Monica Coroiu şi Denisa Perde. „Mulţumim Ansamblului Vatră de Dor pentru că a susţinut un recital atât de frumos, numai pentru dumneavoastră, publicul sucevean. De asemenea, ne bucurăm că de la o ediţie la alta participă tot mai mulţi concurenţi şi din ce în ce mai valoroşi”, a reiterat, pe scenă, dl. Ioan Băiţan, directorul festivalului şi totodată al Şcolii de Arte „Ion Irimescu” din Suceava.

Cu alte cuvinte, o nouă participare de prestigiu a Şcolii de Arte Cluj, încununată cu premii de excepţie, care de la o zi la alta capătă o tot mai mare încredere în forţele creatoare ale cursanţilor şi experţilor săi.