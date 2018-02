Premii de 50.000 de euro pentru elevi și studenți în competițiile de antreprenoriat Junior Achievement

Articol scris in ECONOMIE

Elevii și studenții din România pot să-și dezvolte competențe antreprenoriale și să-și testeze ideile de business în două competiții europene: JA Business Plan Challenge 2018 și JA Company of the Year 2018.

La JA Business Plan Challenge 2018 pot participa tineri care doresc să dezvolte un concept de business pe care ulterior și să îl testeze pe piață prin lansarea și conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up. Dintre planurile de business înscrise în JA Business Plan Challenge vor fi selectate 50 pentru a se dezvolta în incubatorul de afaceri și a participa la faza națională a competiției europene JA Company of the Year.

JA Company of the Year este o competiţie europeană ajunsă la a XVIII-a ediţie. În acest an, doar 50 de echipe vor intra în incubatorul educațional de afaceri JA BizzFactory, unde, sub îndrumarea profesorului coordonator și a consultanților voluntari din business, vor trece prin toate etapele pilotării afacerii, de la realizarea unei cercetări de piață și crearea unei versiuni reale a produsului / serviciului oferit sau a unui prototip, până la interacțiunea cu piața și realizarea unei vânzări.

Echipele de elevi și studenți cu cele mai bune rezultate în incubator se vor califica în Finala Națională a competiției JA Company of the Year 2018, care va avea loc pe 22 mai, în București. Acolo, tinerii își vor expune produsele sau serviciile și își vor prezenta planurile de afaceri – prin intermediul unui pitch – în fața juriului format din profesioniști din mediul de business pentru a câștiga un loc pe podium.

Participanții cu cele mai bune rezultate vor beneficia de premii în valoare totală de 50.000 de euro: * burse pentru participarea la Next Generation Leaders Forum 2018, Canada (Ontario, august 2018) * burse pentru participarea la finala European Company of the Year 2018 – secțiunea elevi (iulie 2018, Belgrad, Serbia) * burse pentru participarea la finala Europe Enterprise Challenge 2018 – secțiunea studenți (iunie 2018, Riga, Letonia) * pemii speciale: Premiul „Ready for work”; Investiția anului în IT; Investiția anului în Design; Investiția anului în Agricultură.

Elevii și studenții din toată țară se pot înscrie în JA Business Plan Challenge 2018 până în 26 februarie 2018. Informații sunt disponibile la http://jar.ro/bpc18