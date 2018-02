Premiere cinematografice: J. P. Getty !

Numele sigur vă este cunoscut. Avem de-a face cu unul dintre miliardarii lumii, unul din categoria celor care au făcut rating aproape zilnic, motivele fiind dintre cele mai diverse. Intră în discuţie Getty Oil Company, căsătoriile şi divorţurile (cinci la număr ), răpirea nepotului său J. P. Getty III (în 1973), proverbiala zgârcenie, lăcomia, avariţia, statutul de colecţionar înrăit (a pus bazele Muzeului J. Paul Getty în Los Angeles), imaginea de ansamblu fiind cea a unui om extrem, extrem de controversat.

Familia JP Getty reintră în atenţia generală graţie filmului lui Ridley Scott, Pentru toţi banii din lume (producţie Statele Unite 2017), ecranizarea romanului lui John Pearson Painfully Rich : The Outrageous Fortunes and Misfortunes of The Heirs of J. Paul Getty.

Faţă de alte ecranizări, de data aceasta avem de-a face cu una reuşită, chiar dacă Ridley Scott a fost nevoit să-l scoată din distribuţie pe Kevin Spacey, acuzat de “comportament indecent”. Şi uite aşa, din scandal în scandal, rolul şi locul lui Spacey au fost luate de… Christopher Plummer !!! Alegere inspirată, dovadă şi nominalizările venrabilului actor, la Oscar (rol secundar), Globul de Aur, BAFTA,… Consider că filmul merita şi alte nominalizări decât cele pentru interpretare sau/şi regie.

Pentru toţi banii din lume readuce în atenţia publică anul 1973, când nepotul avarului JP Getty, este răpit la Roma, suma cerută de răpitori (‘Ndrangheta) fiind de 17 milioane de dolari. Lucrurile s-au complicat mult în momentul în care JP Getty a refuzat plata răscumpărării. De aici începe filmul, tensionat, dramatic, cu un ritm excelent, film de răbdare şi nervi dacă admiteţi aceste două cuvinte. Suntem în lumea crimei organizate, ne familiarizăm cu metode dure de supravieţuire, comportamente abuzive indiferent de vârstele subiecţilor.

Spuneam că filmul merita mai multe nominalizări şi am în vedere de exemplu, reînvierea atmosferei anilor 70 (decoruri, costume, muzică). Intră în discuţie interpretările şi Ridley Scott s-a dovedit inspirat când a mizat de Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Natalie Portman, Charlie Plummer, Michelle Williams, distribuţie numeroasă în orice caz. În fine, filmul merită atenţie şi pentru imagine, pentru montaj, reuşite tehnice care ar trebui luate în considerare.

Săptămâna în curs propune mai mult filme de mall (Proud Mary : Asasina, respectic Cei 12 invincibili). Noroc cu acest Pentru toţi banii din lume. Cu un Christopher Plummer la 89 de ani !

Demostene ŞOFRON