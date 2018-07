Premiere cinematografice. Chipuri şi locuri din Franţa. Fenomenul numit Agnes Varda

CULTURA Articol scris in ARTE

Este ceva ca la 89 de ani să fii activ, să lucrezi, să fii pe teren şi mai ales, să fii nominalizat la Oscar. Şi pentru toate cele amintite, există un singur nume, Agnes Varda (n. mai 1928, Bruxelles), regizor, producător, fotograf, scenarist, un om de o înaltă spiritualitate, suprinzătoare prin proiectele realizate.

Visages villages/Chipuri, locuri (producţie Franţa, 2017) este documentarul încununat cu premii (Golden Eye la Cannes; Golden Anchor Award la Haifa; Lumiere Award pentru cel mai bun documentar; People’ s Choice Award la Toronto; Most Popular International Documentary Film la Vancouver; Audience Award la Mill Valley Film Festival,…), nominalizat la Oscar (pentru cel mai bun documentar), la Cesar,…

Este un proiect ce poartă amprenta originalităţii marca Agnes Varda şi JR (JR rămâne încă un necunoscut în lumea cinematografiei), road movie ce explorează oameni şi locuri din Franţa, road movie ce reţine şi propune poveşti, una mai interesantă decât cealaltă, toate devenind imense fotografii murale, expuse pe faţadele caselor şi magazinelor, acoperişuri, trenuri,… Prin ce surprinde în plus acest film? În primul rând prin modul discret în care Agnes Varda se plasează în film, dar şi modul în care măştile cad şi o cunoaştem pe Agnes Varda cum este ea în realitate.

Două distincte personalităţi semnează regia, amintita Agnes Varda şi JR. Practic, vorbim despre două generaţii distincte, JR (fotograf, muralist) la 35 de ani, Agnes la 89 de ani. Două experienţe de viaţă diferite, un tot artistic însă, pasiuni comune pentru imagini şi poveşti.

Chipuri, locuri este mai mult decât un omagiu adus oamenilor şi locurilor. Este documentarul care evidenţiază cum puţine filme o fac, forţa fotografiei. Şi un film cum este Chipuri, locuri mă duce cu gândul la producătoarea belgiană Veronique Marit, a cărei colecţie de peste 60. 000 de fotografii face furori în întrega lume.

Consider Chipuri, locuri ca fiind filmul săptămânii. Este onest, este bine făcut, poartă amprenta originalităţii realizatorilor, a celor care sunt actanţii principali, mulţi şi însemnaţi precum Jean – Paul Beaujon, Jeannine Carpentier, Amaury Bossy, Claude Ferchal,…

Şi acum câteva lucruri despre Agnes Varda. Este considerată “bunica Noului Val francez”. Una care a schimbat profund faţa cinematografiei franceze, atât în ceea ce priveşte filmele artistice, cât şi în cele documentare. Ca lungmetraje artistice sunt de amintit Le Bonheur, Vagabond, în timp ce documentar înseamnă Lumea lui Jacques Demy, Ulysse, Mur murs, Daguerreotypes, Salut les Cubains, Les plages d ‘ Agnes,… Ele sunt cele care i-au adus notorietate, care au impus-o lumii de pretutindeni.

Chipuri, locuri este recomandarea pe care v-o fac cu toată căldura.

Demostene ŞOFRON