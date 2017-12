Premiere cinematografice. August Matthew Pullman, erou şi model

Articol scris in CULTURA

Finalul anului 2017 aduce şi propune una dintre cele mai emoţionante producţii, Minunea/Wonder (producţie Statele Unite 2017), film bazat pe fapte reale, din care toţi, absolut toţi au de învăţat.

Cine este însă August Matthew Pullman ? Este un copil născut cu Sindromul Treacher Collins, boală genetică caracterizată prin malformaţii craniofaciale (cum ar fi absenţa pomeţilor, blocarea căilor respiratorii, anomalii ale urechii externe, absenţa genelor, dezvoltarea incompletă a oaselor zigomatice), boală care l-a ţinut departe de lume. Dar şi o boală care l-a ambiţionat în şi din dorinţa de a demonstra că este un om normal, adaptabil cerinţelor societăţii zilelor noastre. Mai mult, August Pullman este un tânăr emotiv şi sfios, dar şi creativ, deştept, ambiţios, cu deschideri spre cultura generală şi nu numai. Calitatea de student la Beecher Prep este dovada supremă că avem de-a face cu un tânăr ca oricare altul, normal în comportament şi gândire.

Scenariul filmului se bazează pe romanul omonim Wonder scris de Raquel Jaramillo sub pseudonimul R. J. Palacio. Roman publicat în februarie 2012 şi devenit în foarte, foarte scurt timp, bestseller. Firesc dacă ne gândim că avem un caz autentic, personaje reale şi veridice, o boală cu urmări, totul într-o societate de consum cu reacţii dintre cele mai diverse, de la acceptare la respingere.

Călătoria existenţială a lui August Pullman este exemplară şi din ea se pot învăţa multe. În primul rând, faptul că visul poate prinde viaţă crezând, că ambiţia şi încăpăţânarea fac casă bună în orice împrejurare şi în orice loc. Şi August Pullman ajunge să-şi facă prieteni, să devină model şi erou printre tineri şi nu numai, să se impună conştiinţelor noastre.

Stephen Chbosky (47 ani) este deja un nume şi încă unul de succes prin pluralitatea preocupărilor, de la actor la regizor, scriitor, scenarist, producător. Cu Wonder se află la cea de al 3 – lea film regizat, precedentele fiind Jurnalul unui adolescent timid, respectiv The Four Corners of Nowhere. Celelalte realizări – Rent, No escape, Frumoasa şi bestia, Jericho,… – vizează scenaristul sau producătorul. Toate însă dau imaginea unui creator de luat în seamă. Şi acest film, Minunea, sunt sigur că-i va aduce în scurt timp, mult mai multe recunoaşteri decât are în prezent (7 premii, 20 de nominalizări). Pentru că Wonder te mişcă, te apropie de eroul principal şi de familia acestuia, te face să răspunzi multor întrebări legate de viaţă, înţelegere, toleranţă, acceptare, relaţionare, prietenie, altruism, boală, vindecare, familie, anturaj,… Ferestre deschise de Julia Roberts, de Owen Wilson (într-un rol de o cu totul altă tipologie), Jacob Tremblay în rolul tânărului ‘August Pullman’. Copilul cu o inimă uriaşă, gata să se dăruiască celor din jur, gata să mulţumească pe toată lumea. Diformitatea nu există în acest film, există un singur lucru, un copil cu o inimă mare!

Demostene ŞOFRON