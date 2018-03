Premieră în România: Municipalitatea clujeană a „zămislit-o” pe Antonia

• Primăria Cluj-Napoca va avea un funcţionar public virtual •

Primarul Emil Boc a anunţat, în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor avansate desfăşurat, în această săptămână, la Cluj-Napoca, dezvoltarea unui proiect al municipalităţii clujene, privind realizarea unui robot, „cetăţean”, primul din România şi al doilea de acest fel din lume. „Alături de temele abordate cu privire la inovaţie, progresul tehnologiei şi al societăţii în noua eră digitală, am anunţat proiectul de dezvoltare al primului “functionar public” virtual din România. Proiectul Primăriei Cluj-Napoca a căpătat un nume, “Antonia”, după modelul deja foarte cunoscut la nivel mondial al Sofiei – primul robot “cetăţean” din lume”, a spus edilul, precizând că echipa de proiect este coordonată de Serviciul Strategii de informatizare alături de Centrul de Informare pentru Cetăţeni.

Emil Boc a amintit faptul că municipalitatea clujeană a implementat până acum 47 de proceduri şi aplicaţii care pot fi încadrate în ceea ce înseamnă „Cluj-Napoca Smart City”, ultima inovaţie fiind robotul-funcţionar public, Antonia. Potrivit edilului, „Antonia” merge un pas mai departe în această viziune a oraşului, deschisă tehnologiei şi talentelor – funcţionarul virtual. Acesta va avea pentru început două roluri principale – primul fiind de a dirija cererile online ale cetăţenilor, în primă fază conform tipului de cerere bifat şi învăţând în timp parcursul optim pentru fiecare cetăţean care interacţionează cu primăria. „Astfel, se reduce din munca celorlalţi funcţionari publici prin redistribuirea instantă către serviciul corespunzător a cererii completate de către cetăţean, simplificând din ce în ce mai multe procese şi interacţiunea clujenilor şi vizitatorilor cu primăria”, a explicat Boc. Cea de-a doua sarcină a Antoniei, este de a ajuta cetăţenii 24 de ore din 24 în interacţiunile lor cele mai frecvente cu primăria, respectiv primăriile de cartier. „Pentru prima componentă, funcţionarul virtual se află în teste şi va fi disponibil şi operaţional începând cu 15 aprilie. A doua componentă implică instalarea unui robot într-un spaţiu al primăriei. Acesta ar urma să funcţioneze fără întrerupere şi să poată oferi acces la serviciile publice ale Primariei, pe care în mod obişnuit clujenii le pot rezolva la Centrul de informare pentru cetăţeni al municipalităţii clujene sau la primăriile de cartier”, a detaliat primarul, adăugând: „Nu în ultimul rând, componenta cheie este ceea ce specialiştii numesc “machine learning” şi mai departe, inteligenţă artificială. Sunt concepte pe care trebuie să le analizăm serios alături de comunitatea de IT a Clujului şi să vedem împreună cele mai bune soluţii pentru creşterea calităţii vieţii prin tehnologie”, a precizat Emil Boc.

Totodată, edilul a anunţat faptul că Primăria Cluj-Napoca va lansa în curând un nou portal digital al oraşului, creat prin implicarea voluntară a specialiştilor ITşti clujeni, în strânsă legătură cu sistemul digital de gestionare a cererilor care include şi aplicaţia My Cluj. „Prin aceste proiecte, alături de celelalte aflate în dezvoltare cu variate componente de tehnologii noi, dorim să îmbunătăţim comunicarea între cetăţean şi instituţia publică şi vizăm eliminarea birocraţiei”, a subliniat primarul, precizând că, în ceea ce priveşte viitorul şi progresul tehnologic, este optimist: „Roboţii nu vor putea înlocui slujbe care nu există. Tehnologia nu va putea să înlocuiască toate locurile muncă, dar va crea job-uri care nu există în acest moment, astfel oamenii ar putea avea mai mult timp să se relaxeze, să petreacă timp cu familia. De aceea, sunt încrezător că prin intermediul tehnologiei vom avea mai mult timp liber şi pentru cei dragi”, a punctat edilul. „Vom analiza, în Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat, Inovare şi IT (compus din reprezentanţiii clusterelor clujene de specialitate şi ai FSPAC), dar şi alături de comunitatea clujeană în ansamblu, aspectele la care avem acces în privinţa utilizării pentru cetăţean a tehnologiilor avansate. De asemenea, e important să abordăm în acest context necesitatea de redefinire a muncii, analizând implicaţiile pentru variate sectoare ale societăţii. Este ceea ce am început deja din anul trecut, odată cu Conferinţa europeană pentru inovare deschisă. Lucrăm pentru identificarea nevoilor comunităţii utilizând modelul helixului qvintuplu (în care intră administraţia locală, universităţile, mediul de afaceri, sectorul ONG şi cetăţenii) şi mai ales, căutăm cu prioritate tehnologii, produse şi servicii create la nivel local de oamenii din firmele autohtone. Astfel, comunitatea poate să se dezvolte mai mult la nivel de concepere şi producere de proprietate intelectuală, tehnologii inovative şi să aibă oportunitatea de a-şi diversifica activităţile dinspre ceea ce arată studiile că fac în pondere încă prea mare, respectiv outsourcing. Altfel spus, la probleme locale căutăm soluţii locale””, a conchis Emil Boc.

A.S.