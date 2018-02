Premieră absolută în istoria Eurovision: semifinală în Salina Turda

Cel mai vizitat obiectiv turistic din România, Salina Turda, va găzdui, duminică, 11 februarie, în Mina Rudolf, cea de-a patra semifinală a concursului Eurovision România 2018, după cele organizate de Televiziunea Română la Focşani, Timişoara şi Craiova. Următoarea semifinală, a cincea şi ultima, se va derula la Sighişoara, în 18 februarie. Spectacolul din Salina Turda promite să fie unul cu totul special, prin atmosfera inedită. Acustica din Mina Rudolf, un spaţiu cu dimensiuni generoase – 42 de metri înălţime, 50 de metri lăţime şi 80 de metri lungime – este în sprijinul candidaţilor. Muzica şi spectacolul de lumini se vor completa într-o reprezentaţie grandioasă. Într-o conferinţă de presă desfăşurată, vineri, la Primăria Municipiului Turda, directorul general interimar al Televiziunii Române, Doina Gradea, primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, directorul TVR Cluj, Romeo Couţi, prezentatorii spectacolului – Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, precum şi coprezentatoarea Loredana Corchiş au oferit detalii despre derularea celei de-a patra semifinale, în renumita Salină din Turda. Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei: „Am dorit ca acest eveniment să se desfăşoare în municipiul Turda. Am asumat un eveniment de mare curaj. În acest moment, amenajările din Salină sunt în grafic, aproape finalizate. Am fost, şi azi, să văd în ce stadiu sunt lucrările şi sunt mulţumit. Va fi un spectacol superb, sunt sigur. Semifinala Eurovision va aduce o vizibilitate sporită oraşului. Duminică pentru mine va avea o dublă semnificaţie: Eurovision şi ziua mea de naştere”. Directorul general interimar al Televiziunii Române, Doina Gradea: „Este o premieră europeană absolută din istoria Eurovision. Primarul din Turda este cel mai curajos om. El a propus Televiziunii Române ca această a patra semifinală să aibă loc în Salina Turda. Echipa Eurovision care organizează semifinala din Salina Turda este o echipă de eroi pentru TVR, o echipă profesionistă cu oameni cu totul minunaţi de la Cluj, Bucureşti, din Primăria Turda şi din Salină. Iată, am întreprins o caravană cu aceste cinci semifinale ale Eurovision. A fost nevoie de o securitate specială pentru spectacolul din Salină. Veţi vedea, vor participa multe personalităţi de renume. Va fi un show TV, nu un show cu public, de aceea numărul invitaţilor este limitat. Amenajările au fost titanice. Niciuna dintre lucrările efectuate nu va afecta Salina, s-a lucrat cu grijă maximă, pentru a nu deteriora nimic. şase caruri de imagine TV vor asigura transmisia în direct. Cred că momentul acesta special va genera o competiţie între salinele din România, dar şi între televiziuni, pentru Salina Turda. Euronews va realiza un documentar special despre spectacolul Eurovision din Salina Turda”. Cezar Ouatu: „Spectacolul Eurovision din Salina Turda este o provocare şi o premieră şi pentru mine: nu mi-am imaginat niciodată că voi prezenta un show la 90 de metri adâncime. Vor fi momente de muzică bună, inclusiv cele două recitaluri susţinute de Elena Gheorghe şi grupul pop-opera Ad Libitum Voices. Concurenţii vor fi de nivel ridicat. Vor cânta la 12-13 grade Celsius. Eu voi prezenta semifinala de la Sighişoara, din 18 februarie, exact de ziua mea”. Diana Dumitrescu: „Am fost în Salina Turda când eram copil. Pentru duminică am mari emoţii. Voi purta o ţinută vestimentară de iarnă, în ton cu temperatura mai scăzută din Salină”.

Amenajările din Mina Rudolf sunt, de o săptămână, în curs de desfăşurare şi au presupus un efort incomparabil din partea echipei Eurovision România. La o adâncime de 90 de metri au fost coborâte aparatură electronică performantă – peste 20 de tone de echipamente, peste 13 kilometri de cabluri electrice şi fibră optică – precum şi componentele scenei. Sâmbătă vor avea loc repetiţii.

Ca şi la ediţiile precedente, spectacolul în care vor evolua 12 candidaţi va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, susţinuţi, din Camera Verde, de Loredana Corchiş, realizator la TVR Cluj.

Cei 12 candidaţi din semifinala de la Turda sunt Feli, ZØLTAN, TIRI, Paula Crişan, Cristian Siminonescu, Alice Jeckel, Dan Manciulea, Lion’s Roar, Claudia Andas, Ioana Ciornea, Bernice Chiţiul şi Nicoleta Ţicală. Juriul format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana ştefan, Viorel Gavrilă va desemna trei finalişti.

Semifinala va fi difuzată live, duminică, de la ora 21,00, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVRC. Sâmbătă, din Salină va fi difuzată emisiunea “Culise Eurovision 2018”, în direct la TVR 1, de la ora 22.00.

Elena Gheorghe, reprezentanta României la ediţia din 2009 a Eurovision, şi grupul pop-opera Ad Libitum Voices vor susţine recitalurile semifinalei din Salina Turda.

Marea finală Eurovision România va avea loc la Bucureşti, la Sala Polivalentă, pe 25 februarie. Publicul va fi singurul care va alege, din cele 15 piese rămase în concurs, reprezentantul României pentru Eurovision 2018 de la Lisabona (Portugalia), care va avea loc pe 12 mai. În competiţia din capitala Portugaliei vor evolua reprezentanţii a 42 de ţări.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.

Salina Turda are patru mine – Rudolf, Terezia, Ghizela şi Iosif, primele trei intrate în exploatare turistică.Exploatarea sării la Salina Turda datează din epoca romană. Salina a fost închisă în 1932 şi a fost redeschisă pentru public şi pentru pacienţii cu boli respiratorii în 1992. În perioada 2008 – 2010, a fost modernizată în urma unei investiţii de aproape şase milioane de euro din fonduri europene şi a fost inaugurată în ianuarie 2010.

EXCLUSIV FĂCLIA :

Reporter Făclia: Aţi fost o surprinzătoare prezenţă statuară, în 2013, pe scena Eurovision de la Malmö, din Suedia, unde aţi reprezentat România cu piesa ”It’s My Life”, în marea finală a concursului. Acum sunteţi o prezenţă jovială, care îi aduce în faţa publicului pe concurenţii pentru ediţia 2018 a Eurovision, de la Lisabona. Este uşor, este greu să trăiţi acum şi emoţiile concurenţilor?

Cezar Ouatu: Eu mă consider nu atât prezentator cât gazdă, prieten, susţinător, complice al concurenţilor. Mulţi îmi sunt prieteni, ne cunoaştem. În afară de scenariul prestabilit, pe care îl avem ca prezentatori, eu încerc să mai şi improvizez şi să îi fac să se simtă în largul lor. Eurovision este un serial din viaţa mea: am avut mai multe roluri. Cel de acum este tot o provocare, dar mai mică în comparaţie cu anul 2013, când am reprezentat ţara nostră la competiţia din Suedia.

Reporter Făclia: Preconizaţi să reveniţi pe scena Eurovision în calitate de candidat la marele trofeu?

Cezar Ouatu: Mi s-a propus, am primit, pentru interpretare, creaţii, compoziţii bune. Nu mi-aş face probleme pentru competiţia naţională, dar ca să câştig în compeţia internaţională am nevoie de o piesă foarte, foarte bună, o piesă care să transmită mesajul în primele zece secunde. Sunt adeptul impactului celor zece secunde. Dacă în acest mic interval nu reuşeşti să faci pielea găină publicului, lumea schimbă canalul de televiziune, Eurovision este televizat. Pe urmă, mai luăm în calcul şi loteria geopolitică de la Eurovision. Muzica ar trebui să fie suverană, nu tot felul de interese. Din punctul meu de vedere, România este oricând pregătită să organizeze o finală Eurovision.

Carmen FĂRCAŞIU