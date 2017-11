Pregătiri pentru iarnă la Bonțida

Zilele trecute a fulguit şi pe Valea Someşului Mic. Chiar dacă zăpada încă nu s-a aşternut pe drumuri, grija edililor din zonă are acoperire. Oricând poate veni o ninsoare mai mare şi atunci omul trebuie să fie pregătit.

Asta am constatat şi la Primăria Comunei Bonţida, unde am discutat cu primarul Emil Cârhaţ despre pregătirile ce fac în vederea sezonului rece. Printre altele, am aflat că toate maşinile şi utilajele de deszăpezire din dotare au fost verificate şi reparate, fiind procurate din timp şi materiale antiderapante. Administraţia locală are în întreținere doar drumurile comunale, adică cele care duc spre satele Coasta şi Tăuşeni, în rest, pe teritoriul localităţilor Răscruci şi Bonţida (porţiunea de la Gara CFR), întreţinerea şoselei aparţine celor de la Drumuri Naţionale. Dar, Primăria are grijă ca şi acolo carosabilul să fie curăţat în eventualitatea căderii primei zăpezi mai consistente.

Pe ordinea de zi a edililor bonţideni se mai află finalizarea lucrărilor de canalizare, investiţiile fiind susţinute financiar, în mare parte, de către Banca Mondială, prin Ministerul Mediului. Ambele sisteme au fost predate pentru exploatare, operare şi întreţinere către Compania de Apă „Someş” SA. Urmează ca în perioada următoare populaţia să se racordeze la reţeaua de canalizare. În acest sens, locuitorii celor două sate trebuie să facă o cerere către Primăria Comunei Bonţida. Gospodăriile populaţiei vor beneficia, astfel, de sistem de canalizare, după ce acum câţiva ani s-a rezolvat şi introducerea apei potabile din sursa Gilău.

Edilil-şef al comunei Bonţida, Emil Cârhaţ, ne-a mai informat că în viitor au în plan reabilitarea Căminului Cultural din Răscruci şi tot acolo se va construi o nouă grădiniţă. În domeniul cultural mai amintim modernizarea Căminului Cultural (deja finalizată) din Coasta şi punerea la punct a sediului Căminului Cultural din satul Tăuşeni. Sunt realizări gospodăreşti de mare însemnătate în viaţa socială a locuitorilor comunei care adăposteşte renumitul Castel Bánffy, Versailles-ul românesc. Care comună din judeţul Cluj se mai poate lăuda cu acest titlu?

SZ.Cs.