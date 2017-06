Povestea tânărului mexican care a reabilitat băncuţele de la FSPAC

Iniţiativa oamenilor de a aduce schimbări în comunitatea din care fac parte este tot mai mică, scopul multora fiind: „Ce câştig din ceea ce fac?” Aşadar, mulţi îşi urmăresc propriile interese, fiindcă dacă nu câştigi nimic, de ce să te implici? Totuşi, câştigurile de acest fel nu pot fii considerate neapărat o împlinire. Povestea studentului masterand, Luis Alvarez, care a strâns donaţii pentru reabilitarea unor băncuţe ce au fost puse în parcarea Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) din Cluj, este una dintre dovezile care atestă că implicarea oamenilor din pasiune în comunitatea lor nu a dispărut de tot, ci doar s-a redus.

La o vârstă de 41 de ani, Luis este legat de România prin căsătoria cu o tânără clujeancă. Deşi nu are domiciliul stabil aici, aceasta nu l-a împiedicat să se implice în comunitatea clujeană. Urmând acum şi studiile masterale în Cluj, acesta s-a gândit că trebuie să schimbe puţin modul în care arată parcarea facultăţii. Astfel, Luis s-a gândit la un proiect prin care să le ofere studenţilor un loc de relaxare atunci când sunt la facultate. Zis şi făcut, a început proiectul „Limonadă şi prăjituri” sub sloganul „Schimbarea începe cu o limonadă” care a strâns suma necesară pentru reabilitarea a 4 bănci. Atât studenţii şi profesorii din cadrul facultăţii, cât şi trecătorii de pe stradă au dăruit bani la cutia destinată băncuţelor, şi aşa proiectul din vorbă a devenit realitate.

„Când am ajuns la FSPAC am rămas surprins că urma să fac parte dintr-o instituţie de învăţământ construită cu o parcare înconjurătoare, dar fără spaţiu verde.” spune Luis.

Aşadar după o perioadă de multă muncă la şlefuirea lemnului, vopsirea scheletului din fier şi retuşarea finală, azi stau în parcarea de la FSPAC cele 4 băncuţe. Iar studenţii îşi petrec pauzele dintre cursuri pe noile băncuţe.

Povestea lui Luis a început acum 10 ani, implicându-se în mai multe acţiuni de dezvoltare a comunităţii din Mexic.

„Am fost împlicat în dezvoltarea comunităţii, încă din 2007. Rolul implicării în comunitate este îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului în care aceştia trăiesc.” a spus el.

Luis este implicat într-o asociaţie civilă care are ca scop consolidarea şi promovarea activităţilor din comunitatea vecină pentru un oraş mai bun.

„Oamenii au nişte obice iuri foarte bine implementate şi cred că atunci când au o problemă în comunitate altcineva trebuie să o rezolve în locul lor. Soluţia pentru rezolvarea unei probleme nu stă într-o persoană, nici măcar într-un partid sau o instituţie, soluţia stă doar în comunitate şi în dorinţa noastră de schimbare.” spune Luis.

Deşi din vară se va întoarce înapoi în Mexic împreună cu familia pe care o are aici, scopul unei astfel de iniţiative este de a-i inspira şi pe cei care rămân pasivi faţă de comunitatea lor.

„Faptul că am făcut parte din comunitatea clujeană, pentru mine a reprezentat o oportunitate.” a spus acesta.

Băncuţele au fost aşezate în parcarea de la FSPAC în cadrul evenimentului „Mai mult decât o parcare.”

Şi dacă mergem pe principiul: „Schimbarea începe cu tine!” doar aşa oamenii pot vedea nevoile societăţii lor şi oportunitatea de implicare, pentru că să aduci un plus în această lume, da, este o oportunitate.

Miruna Aruxandei