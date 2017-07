Potică de râs în nas

Articol scris in CULTURA

Mulţi dintre cititorii noştri s-au arătat interesaţi de noul… medicament al scriitorului Cornel Udrea. Cu toate că am scris despre această… reţipişă- riţeptă, nu le ajunge.

Cu îngăduinţa autorului şi… fabricantului de umor viguroso-sănătos alăturam flaconului inexistent din cutia care este şi un

PROSPECT

INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

NAIVITIN 10 mg. Comprimate filmate cu camera ascunsă

Unguent de dat peste tot şi picurişi

Citiţi şi recitiţi (până la isterie) acest prospect înainte să luaţi, fiindcă nu se ştie niciodată când o să aveţi nevoie de el şi să nu fie prea târziu.

• Păstraţi prospectul şi nota explicativă, recitiţi-le cu glas tare şi autocorectaţi-vă zoologic de câte ori constataţi că aţi fost – din nou – naiv.

• Pentru nedumeriri, vorbiţi cu medicul în familie, cu senatorul pe care l-aţi votat şi cu popa de familie pentru o priceasnă balneară, tămăduitoare de prostie pe termen lung.

• Acest medicament este numai pentru dvs. şi încă 15 milioane de alegători. Pentru variaţiuni pe tema dată, puteţi să-l puneţi în cafeaua soacrei. Se dizolvă repede.

Ce găsiţi în acest prospect:

Tot ceea ce nu aţi găsit în alte prospecte, în fluturaşi, în emisiuni televizate.

1. CE ESTE NAIVITINUL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Naivitinul face parte dintr-un grup de sentimente nefolositoare în democraţia noastră: încrederea în cuvântul dat, dragostea de adevăr, pentru semeni, toleranţa (sub forma caselor de toleranţă) şi hărnicia.

Vi s-a prescris Naitivinul fiindcă de 28 de ani o luaţi în barbă, în freză, de la mineri, de la scutieri, de la politicieni şi tot nu vă vindecaţi. Nu! Prostamolul nu vindecă de prostie!

2. CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ LUAŢI NAIVITIN

Nu utilizaţi Naivitin.

Dacă sunteţi alergic la cărăbuşi, la polen, hipersensibili la zgomotele produse de melcii de grădină în timpul actului sexual, la Fuego.

Dacă suferiţi, aşa, în general. Dacă sforăiţi în timpul somnului de peste zi şi în Parlament.

Dacă soacra vă spune: „eşti un băiat de zahăr”, atunci înseamnă că a aflat de diabetul Dvs.

Dacă aţi descoperit – întâmplător – că sunteţi de origine asiatică, sau v-aţi încurcat cu o bună (bonă) filipineză.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi NAIVITIN

Dacă aveţi probleme cu părul din nas care vă creşte cârlionţat, împiedicându-vă să respiraţi şi de aceea o faceţi cu gura căscată, ceea ce nu vă avantajează deloc.

Dacă în trecutul îndepărtat (Evul Mediu) aţi avut alcoolici în familie, haiduci, curvari, mincinoşi, lacomi, cam tot ceea ce-L face pe Dumnezeu să îşi dea palme.

Dacă au fost momente de depresie, când aţi vrut să cereţi azil politic în U.R.S.S.. Dacă aţi avut această pornire şi după destrămarea Uniunii Sovietice.

Dacă aveţi puseuri de a spune adevărul în faţă şi metafore în dos.

Utilizarea altor medicamente

Nu există restricţii, dacă e să daţi colţul, o faceţi oricum. Dorinţa de reîncarnare, exprimată public, s-ar putea să-l supere pe Florin Piersic.

Este un anume pericol, minor, dacă folosiţi viagra fără vreun scop precis.

Utilizarea împreună cu alimente şi băuturi

Naivitinul se ia indiferent de orarul meselor, chiar şi când , din diverse motive obscure, luaţi micul dejun seara şi cina la prânz.

Nu consumaţi băuturi alcoolice şi Naivitin! Încercaţi şi veţi vedea de ce.

Sarcina şi alăptarea

Alăptarea nu trebuie întreruptă, perverşilor!

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Numai tricicleta! Nu manevraţi braţul macaralei, fiindcă apar tendinţa inverse, de demolare.

Folosiţi taximetrul şi strigaţi monoton: „eu sunt sefu’ de la Uber!”

Utilizarea Naivitinului

Până vă trece naivitatea, adică tratamentul se mai prelungeşte cam de două ori, cât a zis Brucan.

Dacă aţi uitat să luaţi Naivitin

Nu-i bai: ce, Olguţa Vasilescu s-a ţinut de cuvânt? Recuperaţi!

Dacă aţi luat mai mult decât trebuie

Dacă nu vă prinde, e bine!

Dacă încetaţi să luaţi

La fel, nu-i bai! Vă întoarceţi în decembrie ’89 şi o luaţi de la început. Organismul se adaptează la orice: abstinenţă, priveghi, politică, termen judecătoresc, hemoroizi.

Reacţii adverse posibile

Nu apar la toţi oamenii, numai la cei care iau Naivitin. Dacă folosim unguentul, acesta se aplică în locurile unde ne doare de: mama soacră, vecinii de bloc, poliţia de proximitate, de ţară. În ultimul caz, se evită statul jos, aproximativ o oră, timp în care putem efectua cele 30 de minute zilnice de mers.

Pierderea poftei pentru o bere rrrece. Grav.

Pierderea portofelului. Nu-i aşa de grav: la câţi bani aveţi…

Pierderea apetitului sexual, mai des, la persoanele de peste 80 de ani. Excepţiile nu mai întăresc regula. Nu mai întăresc nimic.

Probleme de echilibru sufletesc.

Vorbire cu bulbuci de salivă. Dezgustător!

Dureri de cap de pod, în cazul accidentelor auto.

Reacţii adverse mai rare

Gânduri nefireşti: cum ar fi să-mi schimb sexul?

Halucinaţii: naţionala de fotbal, campioană mondială.

Urinare originală, în evantai, cu stropire generalizată a instalaţiei. De preferat să se petreacă în câmp deschis.

Alte reacţii, cu origine necunoscută

Umflarea necontrolată a sfârcurilor la bărbaţi, vizibilă, numai în locuri publice, vernisaje, lansări de carte, concerte corale religioase cu Mihai Bendeac solist.

O poftă nestăpânită de a plânge din fleacuri: şomaj, evacuare din apartament, dispariţia telefonului mobil al lui Liviu Dragnea.

Raportarea reacţiilor adverse

Mergem la medicul de familie şi-i spunem răspicat, în hăptag (un oltenism austro-ungar n.n.): „Să trăiţi! Raportez: am nişte reacţii adverse după ce am început să iau Naivitin. Cirip – cirip!” Facem un pic pe nebunii: îl sărutăm pe gură, îi aruncăm stetoscopul pe geam, o întrebăm pe asistentă dacă mai trăieşte cu dom’doctor. Strigăm tare, de trei ori: „Vreau la mama!” sau „Jos Guvernul Petre Roman!”

Medicul de familie o să vă controleze reflexele cu in ciocan mai mărişor. Genunchiul o să vă doară multă vreme, mai ales pe timp de ploaie.

Cum se păstrează Naivitinul

Nu se păstrează. Cojile medicamentului nu se scuipă pe jos, se înghit. La câte aţi înghiţit până acum…

Cum arată Naivitinul

Scârbos. Ambalat. Însoţit de acest prospect, sau în tub, dacă vreţi să ungeţi pe pâine.

Termen de garanţie

Scrie pe cutie, dar nu-i adevărat.

Notă explicativă

Naivitinul a început să fie fabricat în România, în decembrie ’89, la scară naţională şi populaţia a început să-l folosească, până la dependenţă. Şi azi, în 2017, acest medicament este accesibil, popular şi se obţine uşor, prin programele unor televiziuni, sau din cele electorale.

În anul 2014 a făcut obiectul unei producţii în colaborare, cu o fabrică din Jahannisburg, Africa de Sud, aproape de Sibiu. În 11 decembrie 2016 a fost exportat în Papua-Noua Guinee, pentru că fiecare ţară, la un moment dat, îşi merită teleormanul.

Naivitinul poate fi obţinut şi din fructe de pădure, tăiată de la rădăcină, şi atunci poară numele de „drujbă”.

În campaniile electorale acest medicament se distribuie gratuit, în cantităţi egale cu biomasa pe care o folosesc politicienii. Pe vreme de secetă economică, se distribuie sub formă de fiole cu apă de ploaie. Efectul este, adeseori, contradictoriu, fiindcă provoacă o diaree de conştiinţă.

Cu toate avertismentele şi evidenţele, românul continuă să consume Naivitin, pentru că s-a născut poet şi moare dramaturg.

Naivitinul pe care l-am produs în condiţii de maximă siguranţă (a circulaţiei) provoacă unele reacţii minore, nesemnificative şi nu am făcut-o din dragoste de neam şi ţară, ci pentru a ne îmbogăţi, pur şi simplu.

Ambalajul conţine un flacon care lipseşte.

Da, bănuim aceeaşi persoană!

CORNELIU

FELCER UNIVERSAL