Poţi glumi într-o iubire, dar nu şi-n sesiune

Articol scris in MAGAZIN

Mi-am făcut curaj să împărtăşesc cu voi gândurile nespuse şi trăirile mele din ultimele trei săptămâni, când am trecut printr-o perioadă pentru care nu am fost pregătită sufleteşte : Sfânta Sesiune. Studentă în primul an, la facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative ale Comunicării, credeam cu tărie că e de ajuns să-ţi placă la facultate, să mergi cu drag şi să fii atentă pentru a-ţi lua examenele cu brio.

Dar nu a fost chiar aşa. Tot semestrul mi-am spus că ”am timp” , că ”e uşor” şi mi-am găsit alte preocupări: am descoperit părţile frumoase ale Clujului, am comparat gusturile cafelelor din zonă, mi-am lăsat destul timp şi pentru pasiunile mele.

Brusc m-am trezit foarte aproape de sesiune, cu şapte examene programate de mine în zile consecutive, că na….”sesiunea e uşoară” şi când am văzut bogata materie, am început să mă panichez. Elevă conştiincioasă de fel, am zis că trebuie să reuşesc. Şi aşa a fost, după nopţi nedormite, zile în care nu ieşeam deloc din cameră, am reuşit să-mi trec toate examenele cu note bune. Dar recunosc, caracterul meu de luptătoare m-a ajutat să învăţ totul pe ultima sută de metri şi să acumulez un număr mare de cunoştinţe într-un timp aşa scurt.

Oricum eu sunt omul care învaţă din greşeli, deci ştiu ce trebuie să fac în următoarele semestre. Aşadar, zvonul că studenţii învaţă în sesiune….nu e un zvon. Şi cine vrea note mari este rugat să înceapă din timp cu structurarea materiei, că îi va fi de două ori mai greu să reţină tot în timpul sesiunii. Mă adresez stundenţilor de anul I , pentru că ei sunt mai tentaţi să încerce lucruri noi. Vă spun sincer că puteţi elimina uşor stresul şi nopţile nedormite, doar citind materia exact când aceasta este predată şi credeţi-mă, că sunt cel mai sincer om pe care îl cunosc. Acestea fiind spuse, urez succes tuturor studenţilor cu restanţe şi baftă în noul semestru unde ne vom apuca din timp de învăţat…nu ?