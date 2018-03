Postul public de televiziune din Turcia a interzis 208… cântece

Postul public de televiziune din Turcia, TRT, a interzis 208 cântece pe care le consideră necorespunzătoare, a confirmat joi Guvernul de la Ankara, care spune că această decizie respectă legea ce reglementează conţinuturile radio-TV.

“Este datoria TRT, conform reglementărilor, să ia măsuri în legătură cu acele conţinuturi care includ anumiţi termeni, în special cei injurioşi sau referiri la alcool, fumat şi aşa mai departe”, a declarat vicepremierul Bekir Bozdag pentru reporterii din Ankara.

Legea în vigoare permite TRT să interzică acele conţinuturi care sunt considerate obscene, cele care încurajează violenţa şi cele care promovează propaganda teroristă.

Această interdicţie nu poate fi considerată cenzură, a declarat Bekir Bozdag. “TRT îşi face treaba. Şi alte televiziuni ar trebui să facă la fel”, a adăugat politicianul turc.

TRT a confirmat separat această interdicţie, care include 66 de cântece în limba kurdă, spunând că măsura reprezintă “o obligaţie legală”.

Printre cântecele interzise se numără piese precum “I am Drunk”, “Burn with Me”, “Bare-Naked”, “The Country of Tears” şi “Tyrant”.

Lista cu melodiile interzise, care se referă la cele difuzate în anul 2016, a fost publicată de TRT la solicitarea lui Atilla Sertel, membru al principalei formaţiuni politice de opoziţie, Partidul Republican al Poporului (CHP).

Atilla Sertel a criticat decizia radiodifuzorului public şi a insistat asupra faptului că TRT este finanţată din taxele plătite de cetăţenii turci, potrivit postului Oda TV.

Interdicţia a fost anunţată într-o perioadă marcată de dezbateri aprinse în Turcia referitoare la un proiect de lege care intenţionează să plaseze toate platformele de radiodifuziune digitală sub supravegherea autorităţii turce de reglementare a transmisiunilor radio-TV.

Mai mulţi cântăreţi care se bucură de popularitate în Turcia au reacţionat pe reţelele de socializare şi au criticat această interdicţie.

“De ce şi în ce mod am fost interzisă? E adevărat?”, a scris cântăreaţa Demet Akalin într-un mesaj publicat pe Twitter.

“Un stat nu ar trebui să meargă în direcţia reducerii la tăcere a artiştilor săi”, a declarat cântăreţul Onur Akin, citat de cotidianul Sozcu.