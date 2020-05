Portret al artistului la tinereţe

Alexandra Pădurean: Despre oameni

Alexandra Pădurean este elevă a Liceului de arte vizuale “Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, la final de clasă a XI-a. În cursul lunii aprilie 2020, ar fi trebuit să aibă prima ei expoziţie personală, la ClujArt Gallery, expoziţie care va avea loc odată ce timpul o va permite. Alexandra este una dintre elevele cu un simţ artistic desăvârşit. Mai mult, Alexandra ştie deja unde va studia după terminarea liceului. Şi încă un lucru foarte important, ştie ce vrea, unde să ajungă. Este conştientă de faptul că va ajunge un nume doar prin muncă, studiu aprofundat, ambiţie, responsabilitate. Are alături de ea părinţii, admirabili prin eforturile depuse de a-i asigura condiţiile de studiu şi lucru. Încă un amănunt, sunt ferm, ferm convins că voi mai avea ocazia să scriu despre Alexandra Pădurean şi despre reuşitele ei artistice.

D.Ş.: Cum a ajuns Alexandra pădurean la pictură? Cine i-a ghidat paşii, cine-i ghidează paşii în pictură, pictură pe care Picasso o definea ca fiind “un act dureros de realizare a unui echilibru între viziunea interioaă, virtuozitate şi mister”.

Alexandra Pădurean: Când privesc în urmă, când mă gândesc la profesorii care m au influențat în a deveni persoana care sunt astăzi, mă gândesc instant la trei nume: doamna profesoară Sanda Istrătescu, doamna profesoară Felicia Predescu şi doamna profesoară Gina David. Nu pot să trec cu vederea anii copilăriei petrecute la sat, anii în care am aflat ce înseamnă ambiția, dorința, anii în care mi am descoperit talentul. Doamnei mele învățătoare, doamnei Gina, îi mulţumesc pentru că mi-a oferit entuziasmul şi ambiția de care aveam nevoie pentru a continua studiile mele în domeniul artelor. Însă pentru a ajunge cine sunt acum, a fost nevoie să înţeleg şi faptul că pictură nu este doar talent, este o muncă care nu se termină niciodată. Aici a intervenit doamna Felicia Predescu, pictor de excepţie şi profesoară la Palatul Copiilor. Persoana care m-a făcut să am încredere în faptul că pot face ceea ce îmi doresc, m-a făcut să am încredere în mine. Un alt pictor excepțional şi o prietenă pentru mine este doamna profesoară Sanda Istratescu, alături de care studiez pictura la liceu şi alături de care am învăţat esența picturii, răbdarea. Şi îi sunt recunoscătoare pentru răbdarea pe care a avut o cu mine ca să mă învețe acest lucru.

D.Ş.: Cât de greu este pentru elev să petreacă aceste zile în izolare, departe de şcoală, de colegi, de prieteni?

Alexandra Pădurean: Zilele petrecute în izolare aş putea spune căt au fost şi sunt neobișnuite. Niciodată nu mi-a plăcut să stau foarte mult timp în acelaşi loc, dar întorcându-mă acasă, la sat, am realizat cât de mult îmi place de fapt acest lucru. Izolarea mi-a arătat cât de mult timp aveam mereu la dispoziție , atât de mult încât nu îmi dădeam seama, irosindu-l inconştient.

D.Ş.: Cum resimt colegii şi prietenii tăi aceste zile de izolare?

Alexandra Pădurean: Fiecare în mod diferit, depinzând în special de locul în care stau în izolare şi de oamenii cu care sunt.

D.Ş.: Predarea este online. Cum te-ai acomodat acestui nou mod de predare-învăţare?

Alexandra Pădurean: Programul online îţi oferă cu siguranţă o sursă mult mai amplă de informații, însă nu aş prefera acest tip de studiu, deși m-am acomodat destul de repede. Consider metoda tradiţională mult mai eficientă întrucât îţi dezvăluie cum gândesc şi ce simt alte generații, te pune faţă în față cu ele, cu dezvoltarea ta în timp real, oferindu-ţi acces la o cultură, la o societate.

D.Ş.: Să înţeleg că predarea online ajută?

Alexandra Pădurean: Într-adevăr, studiul online ajută. Informația e mult mai accesibilă, dar şi mult mai complexă, implicarea activă și conștientă fiind necesară.

D.Ş.: Ar fi trebuit să ai parte, la 16 aprilie, de primul tău vernisaj, de prima ta expoziţie personală. Vernisaj care până la urmă va avea loc şi sper să aibă loc cât mai repede posibil. În aceste condiţii, la ce teme lucrezi?

Alexandra Pădurean: În continuare lucrez la acelaşi proiect, pentru personala mea din viitor. Am avut timp să iau o pauză de la o lume care se derulează cu o rapiditate excesivă în jurul meu şi, într un final, pot să spun faptul că gândurile mele sunt mult mai clare în picturile mele decât în mintea mea. Poveștile pe care doresc să le spun apar pe pânză cu valori autentice, au o identitate. Tema abordată rămâne în continuarea aceeaşi: despre oameni.

D.Ş.: Un elev are şi hobby-uri. Care sunt hobby-urile Alexandrei Pădurean? Cât timp ai şi pentru alte activităţi:

Alexandra Pădurean: Hobby urile şi interesele mele sunt conectate între ele într o oarecare măsură. Fiind pasionată în special de diversitatea culturilor umane, sunt pasionată astfel şi de limbi străine, istorie, călătorie. Timpul pe care îl aloc altor hobby.uri diferă mereu!

D.Ş.: Dacă e să discutăm despre pictorii care-ţi plac, la care te-ai gândi?

Alexandra Pădurean: Un principiu pe care îl am este faptul că unul dintre lucrurile care nu pot fi înlocuite de tehnologie, este arta. Pictorii care mă fac să cred în acest lucru şi mă impresionează prin conceptele, calitățile și valorile muncii lor sunt Andy Warhol, Amedeo Modiglian , Rodica Xenia Constantin.

Demostene ŞOFRON