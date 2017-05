Poezie şi muzică la Casa Artelor

E deja cunoscut faptul că Fundaţia Culturală „Carpatica” din Cluj-Napoca, sub conducerea arhitectului Ionel Vitoc, joacă un rol tot mai important în viaţa culturală a oraşului. În Casa Artelor de pe Bulevardul Eroilor nr. 16 a pătruns spiritul revigorant al acestei primăveri sub forma unor manifestări artistice situate la cote înalte de măiestrie şi profesionalism. Conferinţelor tematice, vernisajelor, lansărilor de cărţi li s-a adăugat zilele acestea un foarte reuşit recital de poezie, muzică şi imagine, realizat de Ina Hudea şi intitulat Mozaic de yin şi yang. Profesoara şi regizoarea Ina Hudea este o prezenţă îndrăgită în acest spaţiu cultural clujean, unde studenţii îndrumaţi de domnia sa au susţinut deja multe spectacole. De data aceasta, Ina Hudea a propus o suavă împletire de motive lirice aşezate sub spectrul celor două concepte religioase, preluate din metafizica chineză, yin şi yang (elementul întunecat şi cel luminos, care reprezintă „forţele primordiale” din univers), forţe recognoscibile în creaţiile poeţilor interpretaţi: un spectacol de iluminări spiritu ale, conceput ca forţă revigorantă a energiilor intime, generoasă dăruire prin artă.

Pornind de la poeziile lui Constantin Rîpă şi ale regizoarei Ina Hudea, actorii Teatrului Naţional, Patricia Brad şi Ruslan Bârlea, au creat un dialog liric savuros, de mare expresivitate şi impact asupra asistenţei. Acompaniaţi la pian de Cornelia Cuteanu şi Ioana Vetean, au susţinut originale partituri muzicale Alice Bacalu, Sergiu Coltan şi Alex Suciu, partituri inspirate de versurile poeţilor clujeni Marcel Mureşeanu, Sânziana Mureşeanu şi Constantin Cubleşan. Scenografia a fost asigurată de Liliana Moraru.

Alternanţa dintre logos şi son a creat o stare de euforie permanentă pe tot timpul reprezentaţiei. Tinerii artişti au folosit tot spaţiul sălii pentru a fi mai aproape de public, pentru a surprinde, pentru a convinge prin mişcare şi declamaţie, pentru a-i cuprinde pe toţi în magia metaforelor poetice, astfel că demersul lor şi-a atins ţinta şi beatitudinea a pătruns în sufletele spectatorilor prin mijlocerea cuvântului rostit şi înălţarea lui în sonorităţi melodice adecvate. Spectacolul Mozaic de yin şi yang de la Casa Artelor a convins asistenţa că tinereţea e poetică şi muzicală. Seria recitalurilor de poezie continuă la Casa Artelor şi în săptămânile următoare.

Adrian ŢION