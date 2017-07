Podul Traian a fost redat circulaţiei

Articol scris in EVENIMENT

Podul Traian din Cluj-Napoca a fost dat în folosinţă după ce s-a lucrat aproape un an la reconstrucţia acestuia. Investiţia s-a ridicat la 6,5 milioane de lei + TVA, lucrările fiind executate de firma Diferit. Execuţia podului a constat în demolarea completă a podului vechi şi realizarea unui pod nou. Potrivit municipalităţii clujene, noul pod are lungimea de 31,85 m, iar lăţimea a crescut de la 12,40 m la 25 m şi are patru benzi circulaţie (3,5m lăţime), două piste biciclişti (1,6 m lăţime), două trotuare (cu lăţime variabilă 2,25 – 3,5 m). Suprastructura este alcătuită din 11 grinzi prefabricate cu înălţimea de 1,82 m iar hidroizolaţia utilizată constituie o soluţie nouă, inovatoare cu termen de garanţie 20 ani, asigurând un grad de protecţie ridicat, în condiţii de diferenţe de temperaturi mari (iarnă- vară). De asemenea, iluminatul arhitectural oferă o imagine feerică structurii podului pe timp de noapte. Prezent la darea în folosinţă a podului, primarul Emil Boc i-a invitat pe constructorii de la firma Diferit SRL să stea sub pod în momentul deschiderii traficului. “Aşa-i tradiţia, constructorul să stea sub pod în momentul deschiderii. Dacă podul se dărâmă, să-i cadă în cap”, a precizat edilul. Boc a arătat că lucrările au fost finalizate la termen, precizând că podul are o garanţie de 70 de ani.

Vechiul pod Traian a fost dat în folosinţă în 1931. Pentru realizarea podului a fost gândit un concurs de proiecte, cu termen de predare în 20 martie 1922. Au fost depuse în acest sens şapte proiecte, fiecare având un motto sugestiv. În final a câştigat proiectul cu motto-ul “Decebal” realizat de inginerii Edmund Sebestyen şi Eduard Meisel, reprezentând firma Atlas SA din Cluj-Napoca. Podul era cu arc simplu, fără nervuri, lăţimea arcului având 17 m şi trotuarele pe console de 1,80 m. Lucrările de execuţie a podului au început în anul 1928, fiind realizate de societatea Inginer Tiberiu Eremia din Bucureşti pentru 6.618.440 lei (Firma care a câştigat licitaţia – Ing. Tiberiu Eremia- a făcut şi Catedrala Ortodoxă din Cluj-Napoca). În anul în anul 1930 s-a asfaltat podul iar în toamna anului 1931 a fost dat în folosinţă. În ultimii ani, Podul Traian era într-o stare de degradare avansată iar în 2013, după ce o femeie era să cadă în râul Someş, municipalitatea a decis să construiască un nou element de infrastructură peste Someş. Astfel, lucrările de construcţie la Podul Traian au demarat în data de 22 august 2016.

Primarul Emil Boc a anunţat ieri că municipalitatea va reabilita în perioada următoare alte patru poduri – Garibaldi, Porţeanului, Fabricii, Nodul N. Totodată, are în vedere să construiască un pod care să facă legătura dintre străzile Oaşului şi Răsăritului. De asemenea, Boc a spus că se lucrează la studiu de fezabilitate pentru amenajarea unei pasarele supraterane în zona Tăietura Turcului.

Cosmin PURIŞ