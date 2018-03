Plăţi de 1,2 miliarde euro, în aprilie, către Uniunea Europeană

Articol scris in ECONOMIE

România trebuie să plătească 1,2 miliarde euro către Uniunea Europeană (UE), în aprilie, din împrumutul stand-by contractat în 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).



Suma totală de rambursat în acest an către UE este de 1,35 miliarde euro. România mai are de plătit, până în 2023, peste 3,5 miliarde de euro la Banca Mondială şi UE. Cea mai mare sumă va merge către UE, respectiv 2,46 miliarde de euro. Ţara noastră a rambursat 1,263 miliarde euro, în 2017, către cele două instituţii, în 2016 suma rambursată a fost de 113 milioane de euro, iar în 2015, de peste 1,83 miliarde de euro. De asemenea, 2015 a fost anul în care a fost achitat împrumutul de la FMI. Către această instituţie România a rambursat, în total, peste 2,49 miliarde de euro.

În perioada 2009 – 2017, suma totală rambursată către cele trei instituţii a depăşit 6,21 miliarde de euro. Graficul MFP arată că 2015 a fost vârful de plată pentru împrumut, adică 1,8 miliarde de euro, dar mai sunt încă două plăţi mari în 2018 şi 2019. În 2018, România are de achitat 1,4 miliarde euro şi în 2019 – 1 miliard de euro.

Potrivit datelor Băncii Naţionale a României, la 4 mai 2009, Consiliul Directorilor Executivi al FMI a aprobat solicitarea României privind încheierea unui aranjament stand-by pentru o perioadă de doi ani, în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,9 miliarde de euro sau 17,1 miliarde de dolari SUA) şi eliberarea primei tranşe în valoare de 4,37 miliarde DST (aproximativ 4,9 miliarde de euro sau 6,6 miliarde de dolari SUA). România este membră a Fondului Monetar Internaţional (FMI) din anul 1972, având în prezent o cotă de participare de 1,030 miliarde DST (0,43% din cota totală).