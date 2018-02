Planuri edilitare în comuna Unguraş

Când, zilele trecute, am ajuns în comuna Unguraş pentru a participa la o manifestare religioasă în frumoasa biserică adventistă din centrul localităţii, mai funcţiona iluminatul public de sărbători. Chiar dacă a trecut de atunci o lună, străzile satului arătau splendid. A doua zi, însă, când am revenit acolo, iluminatul a revenit la starea originală. Nu şi atmosfera din impozantul lăcaş de cult (cred că în judeţul Cluj, în mediul rural nu există aşa edificiu înalt şi de mare capacitate!), unde timp de şase zile am fost martorii unei serii de conferinţe biblice.

La una din aceste seri ne-am întâlnit cu primarul comunei Unguraş, doamna Mureşan Ildikó, care onorează toate evenimentele de pe raza aşezării din împrejurimile municipiului Dej. De la dânsa am aflat că în cursul anului 2018 edilii doresc să modernizeze clădirea Şcolii Gimnaziale din satul Batin, iar la unitatea de învăţământ din centrul de comună să efectueze, la fel, lucrări de reabilitare. De asemenea, în vizorul edililor se mai află reparaţii de drumuri, o prioritate pe agenda de lucru a Primăriei. În ceea ce priveşte drumul judeţean Mănăstirea-Valea Unguraşului, pe o porţiune ce trece prin centrul de comună carosabilul a fost asfaltat recent, spre bucuria şi satisfacţia celor care fac naveta zilnic la Dej, dar şi a celor care trec pragul localităţii cu ocazia diferitelor sărbători (Zilele Comunei sau manifestări cultural-artistice şi religioase, cum a fost şi în ultima săptămână a lunii ianuarie, la care am fost şi noi prezenţi).

Neapărat trebuie să amintim şi iniţiativa edililor din Unguraş de a amenaja un teren de fotbal-tenis pentru tinerii satului. În privinţa activităţilor culturale (comuna este renumită pentru formaţiile artistice tradiţionale care activează cu mare succes), Unguraşul se poate mândri cu unul dintre cele mai frumoase şi dotate cămine culturale din zona Dejului, o mândrie pentru harnicii locuitori ai satului. Desigur, acolo mai sunt şi alte proiecte, asupra cărora vom reveni în curând.

SZ.Cs.