Plantare de arbori în parcul din Gherla

Articol scris in ECONOMIE

Joi, 22 martie, de la ora 13, în parcul mare din municipiul Gherla, are loc o acţiune ecologică de plantare de arbori, organizată, în contextul schimbărilor climatice şi în urma furtunii din 17 septembrie 2017 (care a afectat şi oraşul de pe Someş), de Primăria Municipiului Gherla, în colaborare cu municipalitatea oraşului înfrăţit din Franţa, Yzeure, Comitetul de Înfrăţire Yzeure-Gherla, Comitetul de Înfrăţire Yzeure-Bendorf şi Comitetul de Înfrăţire Yzeure-Kafountine. Ecologiştii şi toţi cei care doresc să trăiască într-un mediu mai curat au ocazia de a planta puieţi de arbori pe marginea aleilor dintr-unul dintre cele mai vechi parcuri din zona noastră. Acţiunea, iniţiată sub genericul „Vino să plantezi alături de noi”, are loc în colaborare cu Ocolul Silvic Gherla, fiind prima manifestare ecologică desfăşurată în acest an în cadrul Lunii pădurii (15 martie – 15 aprilie).

În ultimii ani, prietenii din oraşul Yzeure au sprijinit şi alte acţiuni ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător organizate în municipiul Gherla, asigurând şi seminţe pentru sectorul legumicol. Astfel de iniţiative au avut şi membrii Asociaţiei de prietenie Nendaz (Elveţia) – Gherla.

SZ.Cs.