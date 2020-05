Plan pentru asigurarea securității alimentare

Ministerul Agriculturii vine cu o strategie menită să asigure pentru următorul an necesarul de grâu de care are nevoie sistemul de morărit panificație românesc. Ministrul Adrian Oros a dezvăluit că în urma unor discuții cu operatorii din industria de morărit și panificație s-a decis ca Ministerul Agriculturii să ofere un sistem de creditare în așa fel încât la noua recoltă de grâu să fie contractate cantități care să acopere necesarul pe următorul an.

„Am avut o discuție cu cei din industria de morărit și panificație și o să le facem o schemă de creditare garantare specială pentru ei prin Ministerul Agriculturii cu dobândă subvenționată pentru a-și contracta grâu pe toată perioada anului. Noi nu mai vrem să avem surprize, să fim al mâna câtorva traderi și să negociem cu ei sau să luăm măsuri extreme cum ar fi oprirea exporturilor. De aceea, am oferit acest sistem de creditare în așa fel încât să-și facă contracte acum la noua recoltă astfel încât să aibă acoperit necesarul pe tot anul. De asemenea, ceilalți agenți care fac export pot să-și facă activitatea independent și să nu mai intervină statul într-o activitate economică. Trebuie să ne asigurăm că avem cantitatea de cereale necesară consumului intern”, a declarat Oros.

Potrivit ministrului, de obicei, în anii buni, în România se întregistrează 7-9 milioane de tone de grâu în timp ce necesarul pentru consumul intern este de 2,2 milioane tone, 550.000 tone pentru sămânță, 350.000 pentru furaje și 400.000 tone pentru industrie.

Adrian Oros a explicat că decizia din această primăvară de a suspenda exporturile de cereale a fost luată după ce s-a constatat că în luna martie exporturile au crescut considerabil. „Am suspendat exporturile pentru că a crescut mult ritmul în care se exporta și ritmul în care se cereau avizele fitosanitare pentru aceste activități. Când am văzut că avizele fitosanitare pentru luna martie sunt duble față de aceeași perioadă a anului trecut, am luat decizia să suspendăm exportuile. Am avut o înțelegere cu producătorii și ne-am asigurat că până la noua recoltă vom avea o rezervă suficientă de grâu și cereale în țară. Acest lucru trebuie să-l facă fiecare stat resposnabil. Sunt convins că am încurcat mulți agenți economici care aveau contracte de export, dar era mai important să ne sigurăm că există suficiente rezerve în țară. ca să nu mai trecem prin situații extreme”, a spus ministrul.

Adrian Oros a menționat că un alt obiectiv vizează reducerea deficitului commercial la produsele alimentare.

Ministrul Agriculturii a explicat că jumătate din producția de grâu a țării pleacă la export, din cauză că nu avem suficiente spații de depozitare și fabrici de procesare. De asemenea, sunt exportate cantități mari de legume și carne și, în schimb, sunt importate produse procesate.

Pentru a reduce acest deficit, Adrian Oros intenționează ca din 2021, odată cu noul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, să crească subvențiile oferite procesatorilor, în așa fel încât România să își mărească capacitatea de producție în industria alimentară.

„Pentru a corecta deficitul balanței comerciale, care în 2018 și în 2019 a depășit un miliard de euro, asta însemnând că România a exportat materie primă, și aici mă refer în primul rând la cereale și la animale vii, și a importat produse procesate: făină, aluat congelat, conserve, produse procesate din carne, din legume. Pentru a schimba această paradigmă, vom adopta măsuri de sprijin prin care să finanțăm spații de depozitare și fabrici de procesare, astfel încât să nu mai exportăm materie primă, să producem în țară alimente, oferind și locuri de muncă și în același timp creând plus valoare”, a declarat Adrian Oros.

Ministrul a mai spus că va fi sprijinită ferma de familie și se va investi în sistemul de gestionare a apei.

C.P.