Petarde şi fumigene, în loc de colinde

SOCIAL Articol scris in EVENIMENT

În fiecare an, pe 31 decembrie, petarde zgomototoase, cumpărate la negru şi folosite ilegal, te agresează pe tot parcursul zilei. Ora şi bubuitura răsunătoare. Nu doar cardiacii sunt afectaţi, chiar sănătos tun fiind, zgomotele neaşteptate îţi încordează nervii. În ultima seară din decembrie, Clujul devine o tarla cu bubuituri, peste tot ”tună și fulgeră” amestecurile pirotehnice. Domeniul public se transformă, pentru ore în şir, într-un câmp de zgomote infernale. Înainte şi după ora 24,00, te afli în plin asalt pirotehnic, un „bombardament” în toată regula, şi nici nu mai ştii cum să îţi protejezi auzul împotriva decibelilor, de neconceput într-o lume civilizată. Utilizatorii pretind că pentru ei aprinderea petardelor este un „divertisment cu zgomot”, de parcă vacarmul, sunetele discordante, nocive, ar putea să fie divertisment. Potrivit Legii 61/1991, ”constituie contravenție tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote”. Şi poluare sonoră şi poluare atmosferică, în acelaşi timp. Nu ajunge că circulaţia auto infernală din Cluj-Napoca poluează grav aerul şi afectează sănătatea populaţiei, respirăm, de sărbătorile de iarnă, şi fumul din descărcările pirotehnicelor și petardelor – substanţe pe bază de praf de puşcă. Te întrebi, desigur, ce particule toxice se degajă în atmosferă prin folosirea lor. Aflăm, consternaţi, din presa locală, că la Cluj-Napoca au fost confiscate de poliţişti, într-o singură zi, 11.000 de petarde, de provenienţă necunoscută, care urmau să fie comercializate la negru. Aflăm, consternaţi, tot din presa locală, că un copil de 12 ani a venit la şcoală cu 300 petarde, pentru a le împărţi colegilor săi. Legea interzice utilizarea petardelor de către minori. Cu toate acestea, nu de puține ori, pe aleile pietonale din cartierele de locuinţe, copii şi adolescenţi, înarmați cu petarde, se amuză, stupid, de reacţia trecătorilor surprişi de bubuitură. Un puști întreabă pe Forum – Computer Games. ro: ”Dacă promit că nu le dau în scara blocului, îmi spune cineva și mie unde găsesc „la sigur” petarde Achtung III, câte bucăți la set și ce preț? ”. La fel, un alt minor le spune forumiştilor că ”Revelionul ăsta n-a avut cine știe ce arsenal, doar petarde și candele romane, tare a fost că a avut vreo 3 bucăți de Achtung III, maaaaamă ce o mai bubuit„. Este firesc să te distrezi cu bubuituri, să te bucuri când le auzi ? Nu e nimic deranjat în capul celui care se amuză cu zgomote? Cine încurajează un astfel de comportament deviat de la normal? Sunt nenumărate cazurile de leziuni grave, oculare, provocate de petarde. Citim în ziare, frecvent, despre copii şi adolescenţi care și-au pierdut vederea din cauza jocului iresponsabil cu petarde. Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive interzice toate aceste articole primejdioase, care pot produce, oricând, accidente, mutilări fizice. Confecţionarea, deţinerea şi comercializarea lor sunt sanţionate penal. Pocnitori şi fumigene au luat locul tradiţionalelor Colinde de Anul Nou. La Cluj-Napoca, rar mai vin la casa omului, de Anul Nou, cete de copii colindători, cu urări de sănătate, belșug şi bucurie. Pe vremuri, colindătorii erau răsplătiţi cu colaci, mere, dulciuri şi bănuţi. În prima zi Anului Nou se mergea cu „Pluguşorul” şi cu „Sorcova”, pentru a aduce prosperitate şi belşug în gospodăria celui colindat. Sorcova – parcă o baghetă magică din basme -, era confecţionată din rămurele de măr, păr, vişin ori prun, puse în apă la înmugurit şi înflorite de Moş Nicolae (6 decembrie). „Aho, aho / Mâine anul se-noieşte / Pluguşorul se porneşte / Şi începe a brăzda / Pe la case a ura / Iarna-i grea, omătu-i mare / Semne bune anul are / Semne bune de belşug / Pentru brazda de sub plug”.

Carmen Fărcaşiu