Peste o sută de gherleni au participat la renumitul pelerinaj de la Şumuleu Ciuc

Sub arşiţa soarelui, peste 100.000 de creştini au participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la tradiţionalul pelerinaj de Rusalii de la Şumuleu Ciuc, judeţul Harghita. Dintre aceştia, în jur de o mie au sosit cu trenuri speciale şi autocare din Ungaria, ei fiind primiţi cu ospitalitate şi căldură şi în Gara CFR din Cluj-Napoca.

Printre cei care au efectuat deplasarea în acel loc s-au aflat şi creştinii gherleni de religie armeano-catolică şi romano-catolică, care au făcut drumul până în Harghita cu microbuze şi autoturisme proprii, pe parcurs întâlnindu-se şi cu alte grupuri de pelerini. Printre ei se aflau şi mulţi cercetaşi clujeni, care an de an onorează acest mare pelerinaj din Europa. Pe drumul spre locul slujbei au cântat împreună cu ceilalţi oaspeţi şi au vizitat renumita Mănăstire de la Şumuleu, construită între anii 1733-1779, unde în fiecare vară poposesc şi armenii gherleni. Zecile mii de creştini aflaţi pe platou au fost salutaţi de arhiepiscopul romano-catolic de Alba-Iulia, dr. Jakubinyi György, care la 1 iulie 2017 va fi prezent şi la Gherla, cu ocazia marii sărbători a armenilor, Sfântul Grigore Luminătorul. Slujba de Rusalii de la Şumuleu a fost oficiată în acest an de episcopul romano-catolic de Győr (Ungaria), Veres András.

Pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu Ciuc a devenit de-a lungul anilor sărbătoarea maghiarimii de pretutindeni. În sâmbăta de Rusalii vin aici pelerini din toate colţurile lumii, chiar şi din SUA şi Canada, printre care se găsesc şi armeni de origine gherleană. Tot acolo are loc, în luna iulie, „Întâlnirea celor 1000 de fete secuience”, un alt eveniment religios de mare importanţă.

