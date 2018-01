Peste 60% din mașinile din dotarea ISU Cluj sunt cu norma de utilizare depășită

Peste 60% din mașinile aflate în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj sunt cu norma de utilizare depășită, unele dintre ambulanțele SMURD având chiar peste 11 ani vechime – a declarat marți, într-o conferință de presă, inspectorul șef, col. Ion Moldovan.

„Ambulanțele pe care le avem sunt foarte vechi, ceea ce îngreunează executarea misiunilor SMURD. Vă amintiți, poate, că încă din 2015 spuneam că dacă nu se vor achiziționa ambulanțe noi, vom fi, poate, în imposibilitatea de a ne face misiunile. Acum, în 2017, am ajuns în situația în care să fie perioade lungi în care să fie defecte ambulanțele noastre, să nu avem bani să le reparăm, și astfel au fost unele zone descoperite, cu toate că s-au făcut eforturi foarte mari pentru a le menține în stare de funcționare, atât din partea noastră, a Ministerului de Interne, în speță a IGSU, dar și a Fundației pentru SMURD care ne-a alocat anumite sume de bani pentru repararea lor” – a declarat col. Ion Moldovan.

Coordonatorul SMURD Cluj, dr. Cristian Ursu, a declarat, în aceeași conferință de presă, că, pe măsură ce trece timpul, activitatea salvatorilor se desfășoară cu tot mai mare dificultate.

„Ne este din ce în ce mai greu, pentru că ambulanțele cu care lucrăm sunt foarte vechi. La Colina, de exemplu, este o ambulanță care are peste 11 ani vechime. Am avut evenimente neplăcute anul trecut, pentru că am pornit la caz și n-am mai ajuns, sau am pornit cu pacientul către spital și n-am ajuns. Sperăm din tot sufletul că anul acesta vom primi ambulanțe” – a spus dr. Cristian Ursu.

În 2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a avut 18.035 intervenții, din care 13.247 au fost intervenții SMURD, iar 4788 – intervenții la situații de urgență.

