Peste 50% dintre români vor altă slujbă

Articol scris in ECONOMIE

Peste jumătate dintre români cred că îşi vor schimba locul de muncă în următoarele 12 luni, iar dintre aceştia peste un sfert (29%) au în plan să schimbe domeniul de activitate, arată rezultatele unui sondaj publicat, miercuri, de o platformă de recrutare online.

Conform cercetării eJobs, atunci când vine vorba despre revenirea economică, românii au încredere că IT-ul va fi domeniul care va recupera cel mai rapid pierderile acumulate, urmat de retail, banking, farma, agricultură şi transport/distribuţie. Pe acest fond, 1 din 2 români susţin că plănuiesc să-şi schimbe locul de muncă în următorul an, fie pentru că au rămas fără job, fie pentru că actualul angajator nu le mai poate îndeplini aşteptările profesionale.

Întrebaţi despre cum cred că se va schimba viaţa lor profesională pe durata următoarelor 12 luni, doar 7% sunt decişi să îşi deschidă propria afacere, în timp ce 10% cred că vor fi daţi afară, iar 11% cred că le va fi redus salariul sau pachetul de beneficii extra-salariale. În acelaşi timp, 12% dintre cei chestionaţi sunt de părere că vor fi promovaţi, iar 14% cred că schimbările prin care a trecut economia în ultima perioadă nu le va afecta cu nimic viaţa profesională.

De altfel, participanţii la sondaj spun că vor fi sau au fost deja nevoiţi să renunţe la o parte dintre planurile profesionale pe care le aveau pentru acest an. Astfel, 27% dintre români voiau să îşi schimbe locul de muncă, dar afirmă că, până când lucrurile nu se vor stabiliza, nu vor avea curaj să facă acest pas. De asemenea, 26% se aşteptau la o promovare şi la o majorare salarială, dar nu cred că va mai fi cazul anul acesta. Alte planuri la care românii au fost nevoiţi să renunţe sau să le amâne pentru o perioadă nedeterminată de timp includ intenţia de a urma cursuri de reconversie profesională, de a-şi deschide un business sau de a se muta în altă ţară.

În ceea ce priveşte revenirea economică şi, implicit, a pieţei muncii, o treime dintre respondenţi crede că acest lucru se va întâmpla la începutul verii, o altă treime spune că din 2021, 14% estimează că lucrurile vor fi vizibil mai bune din toamnă, iar 9% văd o îmbunătăţire a situaţiei spre finalul anului.

Per ansamblu, retailul şi industria farmaceutică au fost doi dintre cei mai activi angajatori ai ultimei perioade, căutând candidaţi la un nivel similar primelor două luni ale anului. În acest moment, numai pentru retail sunt disponibile peste 3.000 de locuri de muncă pe platforma de recrutare online. În total, mai mult de 16.000 de joburi pentru România şi străinătate sunt postate pe platformă.