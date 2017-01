Peste 200 de copii au participat la „Lecţia de Istorie” – proiect lansat la Cluj de Ziua Unirii Principatelor

Peste 200 de copii au participat marţi, de Ziua Unirii Principatelor, la un program de învăţare a istoriei cu ajutorul cinematografului, iniţiat, în premieră pentru Transilvania, de Prefectura Cluj. Reprezentanţii Prefecturii au încercat astfel să găsească o modalitate mai puţin formalistă, distractivă, dar în acelaşi timp educativă pentru elevi. Astfel, 250 de elevi de clasa a VII şi a VIII de la 15 şcoli din judeţ au participat marţi la aşa-numita „Lecţie de Istorie”, un proiect care a debutat cu ocazia zilei de 24 ianuarie şi va fi continuat pe tot parcursul anului, informează AGERPRES.

„Au apreciat toţi cei care au fost acolo că am depăşit formalismul acela de a face evenimente. Şi de aceea am considerat că e bine să aducem copiii şi, la cinci sărbători naţionale din acest an, va fi această «Lecţie de Istorie». (…) De data aceasta am organizat-o cu un film istoric chiar legat de Unire, la cinematograful Victoria. Sigur, copiii au fost foarte încântaţi de acest program, chiar dacă a fost un pic frig, apoi i-am dus la două muzee. Avem nevoie să-i ţinem aproape de istoria românilor pe copii şi de respectul faţă de eroii neamului pentru că, din păcate sentimentul patriotic s-a mai estompat în rândul tinerilor”, a declarat prefectul Gheorghe Vuşcan.

Evenimentul numit ”Lecţie de Istorie”’, creat şi organizat de Instituţia Prefectului şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean din Cluj, a început luna aceasta cu sărbătoarea Unirii Principatelor şi va continua cu alte patru evenimente: 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, 9 iunie – Ziua Eroilor, 25 octombrie – Ziua Armatei României sau 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.

Elevii au vizionat un film documentar despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a fost urmat apoi de pelicula Mihai Viteazu, a regizorului Sergiu Nicolaescu. Reprezentanţii prefecturii Cluj au explicat că filmele au fost alese astfel pentru că împreună pot da copiilor o viziune completă despre ce a însemnat efortul unirii Principatelor Române în istoria ţării noastre.

„Seria de evenimente este menită să îmbogăţească zestrea de cunoştinţe despre istoria poporul român şi să dezvolte, în rândul elevilor, spiritul naţional şi patriotic”, au informat reprezentanţii prefecturii, printr-un comunicat transmis AGERPRES.

Lecţia de istorie a zilei de 24 ianuarie a mai cuprins şi vizitarea expoziţiei „Leul Românesc”, la sediul sucursalei regionale Cluj a Băncii Naţionale a României, precum şi vizitarea Catedralei Ortodoxe din Cluj-Napoca şi a Muzeului Mitropoliei Ortodoxe.