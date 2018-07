Peste 20 de beri artizanale și 90 de sortimente de bere la Craft Beer Festival

Articol scris in ECONOMIE

În perioada 13-15 iulie (vineri – duminică), în parcul Hotel Sport din Cluj-Napoca (Aleea Stadionului), se va desfăşura cea de-a doua ediție a festivalului de bere artizanală Craft Beer Festival, la care vor participa peste 22 producători de bere și cidru artizanal, băuturile fiind servite direct de către berari, cinci dintre aceștia fiind chiar din județul Cluj.

Producătorii autohtoni de bere și cidru anunțați în cadrul evenimetului sunt 1717, Amistad, Bere a la Cluj, Bereta, Brewdog, Capra Noastră, Clarks Cider, Csiki Sor, Harvester, Hophead, Hop Hooligans, Lăpușna, Nemțeana, Neuron Mash, One Beer Later, Patos, Sikaru, Three Happy Brewers, Turnul Berarilor, Urban Brewery și Zăganu.

Tipurile de băuturi disponibile acoperă întreaga gamă de beri artizanale, de la Indian Pale Ale (IPA), lager sau berliner și până la porter, stout sau chiar cidru. La festival vor fi prezentate de la beri produse după rețete vechi românești, belgiene, englezești sau chiar sumeriene și până la beri cu supradoză de hamei sau ingrediente inedite, precum lemn dulce afumat, irish moss sau fructe exotice. Printre berile disponibile în premieră la Craft Beer Festival se numără strawbery milkshake IPA, Sorachi Ace single hop IPA (ambele de la Hop Hooligans) sau chiar o bere cu cascara, produsă de Kutuma.

Curs de fabricare a berii și concurs de Homebrewing

În cadrul festivalului va fi organizat un curs de inițiere în fabricarea berii, intitulat “Arta de a face bere”, susținut de profesioniși în domeniu și coordonați de Brews Brothers, cel mai mare furnizor de echipament dedicat pasionaților de făcut bere pe cont propriu. Festivalul cuprinde și un concurs de Homebrewing, în cadrul căruia va fi evaluată munca celor care fac bere acasă, premiile fiind oferite de Brews Brothers.

La festival vor concerta trupe și artiști precum Ska-nk, David (de la David & 6 Martini Band), Natif, Infusion și Andrei Petru, iar în zona dedicată mâncării vor fi prezenți Cimbru, Alioli, Blend.Brews and Bites, Food Squad, Bătrânul Sas, Yep’n Yo și Bianco Milano. Intrarea este liberă.