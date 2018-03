Peste 1.300 de cereri înregistrate la Cluj în primele două zile din calendarul de înscriere în învățământul primar

În primele două zile din calendarul de înscriere în învățământul primar (8 și 9 martie), la nivel național au fost completate 31.601 cereri. Dintre acestea, 28.112 cereri (89%) vizează copii cu vârsta de 6 ani, împliniți până la data de 31 august 2018, inclusiv, iar 3.489 de cereri (11%), copii cu vârsta de 6 ani împliniți începând cu data de 1 septembrie 2018 – informează Ministerul Educației Naționale.

La nivelul județului Cluj au fost completate 1.354 cereri, dintre care 1.228 vizează copii cu vârsta de 6 ani, împliniți până la data de 31 august 2018, inclusiv, iar 126 – copii cu vârsta de 6 ani, împliniți începând cu data de 1 septembrie 2018.

În prima etapă, părinții sau tutorii legali își pot înscrie copiii până în data de 26 martie, inclusiv. Cererea-tip se poate completa la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, sau online, în perioadele înscrise în calendarul aprobat de MEN. Validarea cererilor-tip completate online este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 – 18:00 (luni-vineri).

Potrivit declarației inspectorului școlar general Valentin Cuibus, la nivelul județului Cluj se estimează că vor fi circa 247,23 clase pregătitoare (având în vedere că în rural vor funcționa și clase simultane), care vor cuprinde peste 5.300 de copii. „Este o estimare făcută de către școli, în urma discuțiilor purtate cu conducerile grădinițelor de unde provin acești copii. Noi am mers exact pe propunerile făcute de unitățile de învățământ, pentru clasa pregătitoare, dar estimările sunt mai greu de făcut, având în vedere că sunt foarte multe situații în care înscrierile depind de rezultatele evaluărilor psihosomatice, efectuate de CJRAE. Conform metodologiei, în clasa pregătitoare se înscrie orice copil care împlinește 6 ani până la data de 31 august. Dacă copilul a împlinit vârsta și părintele nu dorește să-l înscrie la școală, trebuie să-i facă o evaluare CJRAE, pentru amânare. Dacă părintele dorește să-și înscrie copilul la școală, și acesta împlinește 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie (și acestea sunt cazurile cele mai numeroase), atunci iarăși este necesară evaluarea psihosomatică. În fiecare an am avut 1000 – 1200 astfel de cazuri” – a declarat, pentru Făclia, inspectorul școlar general Valentin Cuibus.

Înscrierile în clasa pregătitoare se fac la școlile de circumscripție, cu excepția unităților de învățământ teologic/confesional, de arte și sportiv și a unităților cu profil pedagogic care școlarizează nivelul de învățământ primar. În aceste cazuri, inspectoratele școlare sunt cele care decid dacă acestor unități li se alocă sau nu circumscripție școlară. Ani la rând, în municipiul Cluj-Napoca, cele mai asaltate au fost școlile din centru, mulți copii din cartiere fiind înscriși aici pe bază de flotant.

„Anul trecut a fost primul an în care nu că nu am avut solicitări pentru școlile din centrul municipiului Cluj-Napoca, dar am avut foarte multe solicitări pentru școlile din cartiere. Asta în seamnă că, în sfârșit, s-a înțeles că ceea ce contează, în primul rând, la clasele primare, este învățătorul, și avem învățători de foarte bună calitate și la școlile din centru, dar și la școlile din cartiere. În plus, de multe ori condițiile pe care le oferă școlile din cartiere sunt mult mai bune decât cele pe care le oferă școlile din centru. Anul trecut a fost prima dată când lucrurile au mers în această direcție și sperăm ca și anul acesta să se întâmple la fel” – a mai declarat Valentin Cuibus.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare se încheie în 26 martie. În 30 martie vor fi afișate, atât în unitățile de învățământ, cât și pe site-urile acestora și ale inspectoratelor școlare județene, listele cu copiii înmatriculați, informații privind numărul locurilor rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 12 – 18 aprilie. Rezultatele vor fi afișate în 23 aprilie. Între 24 aprilie și 4 mai, inspectoratele școlare vor soluționa toate cazurile nerezolvate după finalizarea etapei a doua.

