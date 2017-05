Personajul lui Kazantzakis, Zorba Grecul, în premieră pe o scenă din România, într-un spectacol de balet

Articol scris in CULTURA

Spectacolul de balet ‘Zorba’ va fi pus în operă pentru prima dată pe o scenă din ţara noastră de către teatrul liric din Cluj, spectacolul-premieră de vineri seara oferind publicului o capodoperă elenă emblematică, aranjată pe muzica lui Mikis Theodorakis, considerat unul dintre cei mai mari compozitori greci contemporani, într-o concepţie artistică semnată de Lorca Massine, unul dintre cei mai renumiţi coregrafi ai lumii.

Pe lângă premiera ce va avea loc vineri seara pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, alte reprezentaţii vor avea loc în 28 mai şi 7 iunie, iar în 2 iulie, la finalul stagiunii, spectacolul va fi montat în Piaţa Unirii din centrul oraşului.

Spectacolul, pus în scenă pentru prima oară în 1988, la Verona, a adunat până astăzi peste 5.000 de reprezentaţii pe scenele a peste 30 de teatre ale lumii.

Coregrafia, libretul şi conceptul scenografic îi aparţin lui Lorca Massine. Spectacolul de balet este prezentat în două acte şi 23 de tablouri şi este inspirat de celebra poveste a grecului Zorba, personaj desprins din romanul omonim al lui Nikos Kazantzakis.

Lorca Massine a explicat într-o conferinţă de presă dedicată prezentării spectacolului, că libretul său urmăreşte mai degrabă cartea decât filmul, despre care a spus că este într-adevăr unul extraordinar.

‘Cinematograful este una, iar teatrul este alta. Filmul este unul extraordinar. Simplitatea lui este uimitoare. Am fost pe plaja de la Stavros, acolo unde Anthony Quinn şi Cacoyannis (n. r. – regizorul Michael Cacoyannis) au filmat şi a fost un moment extrem de emoţionant pentru mine. Aşa că nu pot spune decât că este un mare film. Dar eu nu merg pe linia filmului, dacă veţi vedea spectacolul veţi vedea că urmăresc cartea, pe care am adaptat-o. A fost o muncă dificilă, am rescris libretul de zece ori pentru că nu puteam să extrapolez esenţialul, nu mi-era clar. După mai multe încercări am ajuns la ceva care era în regulă. Şi asta a fost. Apoi am fost să mă întâlnesc cu Cacoyannis şi el a venit să vadă spectacolul de mai multe ori, a venit şi Anthony Quinn, la Caracalla, în Roma. (…) A urcat pe scenă şi am făcut finalul împreună. Era un bun dansator. Atâta doar că nu aveam aceeaşi coregrafie’, a povestit Lorca Massine.

Cunoscutul dansator şi coregraf s-a născut la New York şi a început studiul artei coregrafice alături de tatăl său, renumitul maestru rus de balet Leonide Massine. Încă de la 18 ani a devenit prim balerin pe mari sene europene, da şi şi coregraf, montând spectacole în teatrele din Paris.

Baletul ‘Zorba’ reprezintă încununarea creaţiei sale coregrafice, în care a dansat în rolul principal.

Potrivit reprezentanţilor Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, lucrarea simfonică a fost adaptată de Mikis Theodorakis după coloana sonoră creată iniţial pentru celebrul film ‘Zorba Grecul’, realizat în 1964.