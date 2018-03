Personajul Lara Croft suplineşte lipsa eroinelor de pe marele ecran

Actriţa suedeză Alicia Vikander şi-a exprimat, în Mexic, satisfacţia faţă de interpretarea rolului Larei Croft, având în vedere că ea a crescut în lipsa unor eroine atât pe marele ecran cât şi în jocurile video, relatează EFE.

În avanpremiera filmului ‘Tomb Raider’ prezentat în Ciudad de Mexico, Vikander a asigurat că interpretarea acestui personaj a fost pentru ea o experienţă “absolut fantastică”.

“Jucam Tomb Raider când eram mai tânără şi am văzut filmele cu Angelina Jolie, iar pentru mine înseamnă foarte mult să fac parte din acest «reboot», pentru că am crescut fără să am multe eroine în jocurile video şi pe marele ecran”, a spus Alicia Vikander care a recunoscut că este o fană a filmelor de acţiune.

Pe covorul roşu, unde actriţa a venit îmbrăcată cu o rochie galbenă simplă dar elegantă care îi lăsa umerii goi, ea a povestit cum a fost procesul său de antrenament. “Nu mai făcusem niciodată acest lucru, am lucrat cu profesionişti incredibili care m-au învăţat în câteva luni tot ce au putut”, a spus ea.