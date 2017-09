Pericol pentru ţară! Marea Neagră a devenit noua cale de intrare a migranţilor în Europa; România va avea o mare problemă

Articol scris in EVENIMENT

Analistul Bogdan Chirieac consideră că Marea Neagră a devenit noua cale de intrare a migranţilor în Europa, iar România, în principal, va avea o mare problemă, pentru că nu este pregătită să facă faţă “afluxului de mii de persoane”.

“Marea Neagră a devenit noua cale de intrare a emigranţilor în Europa, să-i spunem aşa, unită. Din acest moment, România, în principal, va avea o mare problemă. Nu suntem pregătiţi să facem faţă afluxului de mii de persoane. Ele trebuie hrănite, adăpostite, ţinute, eu ştiu, în conformitate cu criteriile lor culturale, pornind de la felul în care se îmbracă, până la felul în care sunt hrăniţi sau sunt educaţi copiii, deci pentru România acest lucru înseamnă destabilizare. Din această cauză, ar trebui făcute două lucruri: să vorbeşti cu preşedintele Turciei, cu care există relaţii, şi ăsta e un fapt pozitiv, în special domnul Ponta are nişte relaţii preferenţiale, personale cu preşedintele Turciei, fiindcă el deschide robinetul migranţilor, nu altcineva. Pe de altă parte, să negociezi cu Uniunea Europeană. România are nevoie de fonduri şi foarte repede, are nevoie de sprijin logistic sub toate formele, de la nave de patrulare maritimă, până la adăposturi din astea volante care pot fi lesne aşezate pe pământ. Faptul că aşteptăm că s-o întâmpla ceva din cer sau se strică vremea şi nu mai vin migranţii nu e o soluţie. E adevărat că vremea se va înrăutăţi într-o lună şi va fi mult mai greu de mers pe mare cu bărcuţe improvizate, dar după iarnă vine primăvara şi, dacă nu suntem pregătiţi acum, o să ne trezim cu sute de mii de migranţi anul viitor”, a declarat pentru AGERPRES Chirieac.

El a admis că există pericolul ca România să se confrunte cu un aflux de migranţi aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi cu alte state din Europa.

“Există acest pericol major fiindcă celelalte rute s-au închis. Norocul României deocamdată e că nu este în spaţiul Schengen şi nu poţi cere azil politic în spaţiul Schengen, ci doar în România, dar am văzut că abia acum vor să ne bage şi pe noi în spaţiul Schengen, tocmai pentru a fi un fel de buffer pentru noi şi restul UE, în sensul în care migranţii, odată ajunşi aici, pot să rămână liniştiţi pe loc. Deci nu ştiu dacă e bine să intrăm în acest moment în spaţiul Schengen”, a menţionat acesta.

Chirieac este de părere că prezenţa unui număr mai mare de migranţi în ţara noastră ar putea creşte riscul atentatelor teroriste în România.

“Toate riscurile vor creşte, de la atentat terorist până la crime, violuri, adică ce se întâmplă în acest moment în restul Europei Occidentale, doar că dânşii sunt mult mai bine pregătiţi ca noi şi cu forţe şi cu intelligence şi cu bani şi cu totul, faţă de România care este totuşi încă o ţară în curs de dezvoltare”, a mai spus analistul.